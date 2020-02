Dubes Australia Tabur Bunga di Pantai Radji Muntok, Beri Penghormatan ke 22 Perawat Korban PD ke II

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pantai Radji Muntok, membekas dihati pemerintah Australia. Pantai ini menjadi saksi mata, tewasnya 22 perawat Australia pada Perang Dunia (PD) ke II tahun 1942 silam.

Minggu (16/2/2020) sekira pukul 12.30 WIB, Dubes Australia Gary Quinlan AO, menapaki pesisir pantai Radji, Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

Seuntai karangan bunga, melekat digenggamnya. Sebelum tabur bunga, Gary beserta rombongan menggelar prosesi kecil di atas Monumen pantai Radji.

Begitu juga dengan rombongan yang turut menghadiri peringatan 78 Anniversary Commemoration Service Remembering The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses tersebut.

Sebelum ditabur, mereka berpegangan tangan menghadap dan berjalan perlahan ke arah laut.

Prosesi tersebut bak menggambarkan para perawat Australia yang diperintahkan tentara Jepang untuk masuk ke laut.

Mereka saling berpegangan tangan sebelum di berondong tembakan oleh tentara Jepang kala itu.

Secara bersamaan karangan bunga tersebut, ditabur ke pantai Radji.

Prosesi ini sebagai bentuk penghormatan atas tewasnya puluhan tentara Australia, seorang Diplomat Australia Vivian dan 22 perawat Australia pada Perang Dunia ke II di kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang diperingati tiap tanggal 16 Februari.

Sebelum prosesi tabur bunga, rombongan menggelar tabur bunga di monumen Vivian Bowden, seorang Diplomat Australia yang tewas ditembak tentara Jepang pada tanggal 17 Februari 1942.

Gary Quinlan, menyebut Anniversary Commemoration Service Remembering The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses Pantai Radji, menjadi agenda tahunan Australia.

Kegiatan itu sebagai bentuk penghormatan kepada terhadap 22 orang perawat Australia yang dihabisi tentara Jepang pada Perang Dunia ke – 2 silam.

"Semua orang dan pemerintah menghormati sejarah dan kejadian di pantai Radji ini. Dan peringatan ini sebagai upaya melindungi tradisi dan gaya hidup orang Australia. Jadi pemerintah Australia peduli dengan peringatan tahunan di pantai Radji ini," kata Gary dipantai Radji Muntok, Minggu (16/2/2020)

Prosesi tabur bunga dipandu Michael Noyce, salah satu keluarga perawat Australia.

Dihadiri Duta Konselor Bidang Politik Dubes Jepang Takonai Susumu, Atase Pertahanan Kedutaan Besar Australia, Konselor Politik Kedutaan Besar Australia, Shane Flanagan, Atase Pertahanan Kedutaan Australia, Jakarta, BRIG Justin Roocke, dan LCDR Mark Graichen.