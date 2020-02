Dukung Open Turnamen Catur, Honda PT Patria Gelar Launching All New Honda BeAT 2020

BANGKAPOS.COM--Honda PT Patria Pangkalpinang menggelar Mini Launching All New Honda BeAT 2020 dalam bentuk Roadshow dengan mendukung Open Turnamen Catur SeBangka Belitung.

Open Turnamen Catur SeBangka Belitung ini diprakarsai oleh Komunitas Pecatur dan penikmat kopi Warkop Alan yang didukung oleh Honda PT Patria dan PT Timah Tbk dengan mengundang PERCASI, Aparatur Daerah Kota Pangkalpinang setempat, Jajaran Polsek TamanSari, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Kota Pangkalpinang dan Bangka Belitung.

Acara tersebut dilaksanakan di area Warkop Alan Jl. Hasan Basri, Kel. Batin Tikal mulai hari Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Februari 2020 dengan diikuti oleh 80 Peserta dari Kota dan berbagai Kabupaten seBangka Belitung.

Launching New Honda Beat 2020 ini adalah untuk memperkenalkan produk Honda Beat 2020 yaitu All New Honda BeAT Sporty series dan All New Honda BeAT Street yang terbaru dengan berbagai kelebihan di antara lain Frame teknologi baru ESAF sehingga motor lebih mudah dikendalikan, LED HeadLight untuk meningkatkan pencahayaan, Power Charger untuk type CBS ISS, dan yang pastinya dengan generasi teknologi terbaru mesin eSP 110cc ini menjadikan lebih bertenaga dan irit bahan bakar ujar Ilyas Kepala Cabang Honda PT Patria Pangkal Pinang.

Selain itu Honda juga menyuguhkan Service Ekonomis di acara tersebut.

Acara Open Turnamen Catur ini yang diprakarsai komunitas Pecatur dan Penikmat Kopi Warkop Alan dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga catur dan juga untuk mencari bibit-bibit atlit catur ungkap Gatot Sumantri selaku ketua Panitia bersama Ngatiman selaku Humas kegiatan Open Turnamen Catur ini.

Acara ini mengundang Bapak Drs. H.A. Hudarni Rani, SH anggota DPD RI yang juga merupakan Tokoh Masyarakat Bangka Belitung untuk menyerahkan Piala dan Hadiah kepada para pemenang.

Ilyas berharap semoga kegiatan ini juga dapat lebih mendekatkan Honda dengan masyarakat menjadi One Heart. (*)