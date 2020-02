Hormati Insiden Perang Dunia II Jepang Kirim Utusan Ke Muntok

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Jepang mengirim utusan pada Anniversary Commemoration Service Remembering The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses ke-78 di Pantai Radji, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Minggu (16/2/2020).

Duta Konselor Bidang Politik Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Takonai Susumu menjadi wakil Jepang dalam momentum tersebut. Takonai Susumu, berdiri diantara utusan Kedutaan Besar Australia.

Dubes Australia Gary Quinlan AO, menyebut kedatangan utusan Jepang, sebagai bentuk penghormatan atas insiden Perang Dunia (PD) ke II silam.

Pejabat Senior Australia untuk ASEAN dan KTT Asia Timur tersebut, memastikan saat ini hubungan diplomasi antara Jepang dan Australia berjalan baik.

Bahkan tak jarang kedua negara tersebut menggelar latihan perang bersama. Termasuk bersama-sama menjaga keamanan di Sudan dan Kamboja.

"Mereka (Jepang-red) kesini menghormati mendiang yang tewas pada PD II tersebut dan untuk masa sekarang Jepang sangat dekat secara militer dengan australia. Di mana setiap ada pelatihan perang keduanya selalu bersama. Bahkan dimata PBB, kamboja dan sudah jepang dan autralia menjaga keamanan," jelas Gary, Minggu (16/2/2020)

Sejarah mencatat, puluhan tentara, diplomat serta perawat Australia tewas diberondong tentara Jepang pada Perang Dunia (PD) ke II di kota Muntok, Februari 1942 silam.

Dubes Australia Tabur Bunga ke pantai Radji Muntok, Kabupaten Bangka Barat. (Bangka Pos / Anthoni Ramli)

Kenang Momen Perang Dunia II , 22 Perawat Australia Tewas

Pantai Radji Muntok, membekas dihati pemerintah Australia. Pantai ini menjadi saksi mata, tewasnya 22 perawat Australia pada Perang Dunia (PD) ke II tahun 1942 silam.

Minggu (16/2/2020) sekitar pukul 12.30 WIB, Dubes Australia Gary Quinlan AO, menapaki pesisir pantai Radji, Muntok, Kabupaten Bangka Barat.