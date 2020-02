Pemkab Bangka Barat Lirik Potensi The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, melirik potensi kedatangan pihak Kedutaan Besar Australia, yang setiap tahunannya menyambangi Kota Sejarah Muntok.

Anniversary Commemoration Service Remembering The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses, sebagai ajang promosi wisata.

Kedepan, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Bangka Barat, berencana menggelar event pada Anniversary Commemoration Service Remembering The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses mendatang.

Langkah awal, pemerintah daerah berupaya membuka akses jalan menuju Monumen Pantai Radji supaya selain mancanegara, wisatawaan lokal juga tertarik berkunjung ke monumen bersejarah Perang Dunia II tersebut.

"Tentunya ini potensi. Nanti akan kami sampaikan ke pak Bupati. Langkah awal kami akan memperbaiki akses jalan, agar wisataan lokal juga bisa masuk ke sini. Baru nanti kami buat event seperti lintas alam bertepatan dengan Anniversary ini," kata Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat , Romiat, Senin (16/2/2020).

Kedutaan Australia, komitmen menjadikan Anniversary Commemoration Service Remembering The Heroism And Sacrifice of the Australian Army Nurses, sebagai agenda tahunan pihaknya.

Hal ini diungkapkan Dubes Australia Gary Quinlan AO, disela kunjungannya ke monumen Perang Dunia (PD) II di Pantai Radji Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Minggu (16/2/2020

Selain itu, Gary juga berencana menggandeng masyarakat lokal setempat, guna menjaga dan merawat Monumen bersejarah tersebut.

Sebab, Gary menilai, masyarakat lokal sekitar mempunyai andil dalam membantu proses evakuasi dan penyelamatan perawat Australia saat terjadi PD II.