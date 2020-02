Cara Tukar Tambah Smartphone Android Lama dengan Samsung Galaxy S20 series dan Galaxy Z Flip

BANGKAPOS.COM - Samsung menawarkan program tukar tambah perangkat smartphone Android lama dengan Samsung Galaxy S20 series dan Galaxy Z Flip.

Tak perlu repot untuk mengetahui berapa Samsung menghargai perangkat smartphone Android yang ingin kita tukar, karena terdapat aplikasi untuk menilainya.

Aplikasi yang dimaksud adalah GLP Trade-In yang bisa diunduh di toko aplikasi Android, Google Play Store di tautan berikut ini.

Setelah mengunduh dan menginstalnya, aplikasi akan menjalankan sejumlah pengujian untuk menilai berapa harga trade-in perangkat Android tersebut.

"Nanti akan muncul kode voucher, ponsel dan vouchernya bisa dibawa ke toko untuk ditukar," ujar Denny Galant, Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics di sela peluncuran Galaxy S20 di San Francisco, AS, Selasa (11/2/2020).

Kode voucher hanya berlaku untuk pembelian seri Samsung Galaxy Z Flip dan Galaxy S20 Series. Promo ini sendiri menurut situs resmi Samsung, berlaku mulai 12 Februari hingga 23 Februari 2020.

Setiap satu orang (satu tanda pengenal) hanya boleh melakukan satu kali transaksi. adapun tanda pengenal yang bisa digunakan adalah KTP, KITAS, atau KITAP.

Samsung menganjurkan semua data yang ada di dalam smartphone yang ingin ditukar tambah sudah dihapus sebelum diberikan ke pihak toko. Selain itu, saat proses penukaran smartphone baru dan pastikan data lama sudah di-backup.

Untuk mengetahui lebih lanjut soal program tukar tambah Samsung Galaxy S20 dan Galaxy Z Flip, kunjungi situs resmi Samsung di tautan berikut ini.

Galaxy S20 (6,2 inci), S20 Plus (6,7 inci), dan S20 Ultra (S20 Plus) mulai bisa dipesan di Indonesia pada 12 Februari di situs Galaxy Launch Pack, dengan banderol harga masing- masing Rp 12,9 juta, Rp 14,499 juta, dan Rp 18,499 juta.

Tautan