Honda TDM Payung Kenalkan New Honda Beat di Acara Jalan Sehat Bersama Masyarakat Deda Nadung

BANGKAPOS.COM--Honda kembali meluncurkan generasi terbaru motor BeAT. Honda Beat yang hadir dengan berbagai perubahan terkini mulai dari desaign, rangka serta pada sektor mesin dan Fiturnya ini di kenalkan Honda TDM Payung pertama kali di desa Nadung dalam Acara jalan Sehat pada hari Sabtu 15 Februari 2020.

Sosialisasi Honda BeAt generasi terbaru (TDM Payung)

Acara jalan sehat bersama yang terselenggara berkat kerja sama KKN Mahasiswa STKIP Muhamadiyah, pemerintah desa Nadung dan Honda TDM Payung ini disambut antusias oleh masyarakat desa Nadung dan juga dihadiri oleh kepala desa Nadung, kapolsek payung yang antusias memadati Lapangan bola desa Nadung sejak pagi hari. Selain jalan Sehat acara juga diisi dengan senam bedincak, aneka doorprize, service ekonomis dari Honda dan juga Riding Test dari Honda.

Ridding test moto Honda BeAt (TDM Payung)

Generasi New Honda Beat kini hadir dengan design yang semakin Compact dan Stylish dan didukung dengan Rangka baru Esaf yang lincah dan dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit serta dapat mengekspresikan keceriaan Penggunanya.

Honda TDM Payung Yakin kehadiran New Honda Beat akan menjadi Primadona masyarakat di Kec. Payung khusunya desa Nadung sebagai kendaraan aktifitas harian dengan penuh kenyamanan dan kelincahan ujar Akbar, Kepala Cabang Honda TDM Payung.

Untuk masyarakat Payung dan sekitarnya yang ingin mendapatkan Motor New Honda Beat Cukup dengan DP 850rb.

Bagi yang penasaran dengan New Honda Beat bisa datang Langsung ke Dealer Honda TDM Payung di JL.Syafrie Rachman,samping SPBU Payung atau bisa langsung menghubungi sales Honda TDM Payung di no 0812 8830 2462 an Sundari,0813 7325 3565 an Ajis,0813 7545 0210 an Bunsay.

Generasi New Honda BeAt (TDM Payung)

Honda TDM Payung juga mengajak masyarakat Khususnya masyarakat Payung, pulau besar dan sekitarnya untuk memfollow akun IG Honda TDM_PAYUNG untuk mendapatkan info menarik promo motor Honda setiap hari, masyarakat juga bisa mengikuti kuis-kuis yang diadakan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Honda TDM Payung setiap bulannya. (*)