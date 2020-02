Robot Seks Picu Kerusakan Psikologis, Begini Kata Pakar

BANGKAPOS.COM -- Pemanfaatan robot dengan kecerdasan buatan kini makin luas, termasuk untuk memuaskan hasrat seksual. Kini, robot seks yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan sudah tersedia di pasaran. Namun, para ahli mengingatkan kehadiran robot seks itu mengancam kondisi psikologis serta moral individu dan masyarakat.

Sejumlah peneliti Amerika Serikat dalam pertemuan tahunan Perhimpunan untuk Kemajuan Sains Amerika (American Association for the Advancement Science) di Seattle, Amerika Serikat (AS), Sabtu (15/2/2020), mengingatkan bahaya robot seks tersebut.

Robot seks adalah bentuk lebih maju dari boneka seks karena dilengkapi dengan kecerdasan buatan.

Disematkannya kecerdasan buatan membuat robot ini memiliki ekspresi.

Beberapa robot dirancang untuk memprotes sehingga bisa diprogram untuk skenario aktivitas seksual dengan pemerkosaan.

Robot itu bisa dimanfaatkan oleh mereka yang menginginkan hubungan seksual dengan kekerasan.

Sejumlah robot juga dirancang dengan wajah anak-anak.

Robot model ini diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan hubungan seksual dengan anak atau paedofil.

Menurut produsen robot ini di Jepang, penggunaan robot ini diharapkan bisa menghindarkan paedofil dari melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak di dunia nyata.

Christine Hendren dari Universitas Duke, Durham, Amerika Serikat mengatakan taruhan dari penggunaan robot seks sangat tinggi.