Ayah Ashraf Sinclair Beri Pesan Haru pada BCL dan Cucunya, Kenang Momen Ashraf dengan Keluarga

BANGKAPOS.COM - Mertua Bunga Citra Lestari, Mohamed Anthony Sinclair memberikan pesan haru setelah kepergian sang putra, yakni Ashraf Sinclair.

Seperti diketahui, kabar duka kini menyelimuti keluarga besar Bunga Citra Lestari.

Pasalnya suami Bunga Citra Lestari, yakni Ashraf Sinclair, meninggal dunia pagi ini, Selasa (18/2/2020).

Jenazah Ashraf Sinclair kini telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Setelah prosesi pemakaman, Ashraf Sinclair Mohamed Anthony Sinclair berkesempatan untuk memberikan pidato.

Awalnya Mohamed Anthony Sinclair mengakui bahwa dirinya akan merindukan sosok Ashraf Sinclair.

Mengingat selama 40 tahun, Mohamed Anthony Sinclair menjadi sosok ayah bagi Ashraf Sinclair.

"A beautiful man, you'll be hugely missed, (Pria yang baik, (Ashraf) kamu akan sangat dirindukan)," ucap Mohamed Anthony Sinclair, seperti dikutip dari KH INFOTAIMENT.

"We had him for forty years, we had him to ourselves for forty years (Kami bersamanya selama 40 tahun, kami memilikinya selama 40 tahun)," imbuhnya.

"So that was amazing days, such a beautiful day (Jadi masa-masa itu adalah waktu yang luar biasa, hari yang sangat indah)," jelasnya.

Adik Ashraf Sinclair, Aishah Sinclair terkejut saat mendengar kabar kakaknya meninggal dunia (instagram/@aishahjennifer)

Kendati demikian Mohamed Anthony Sinclair merasa bahwa putranya tak benar-benar pergi.

Pasalnya Mohamed Anthony Sinclair merasa sosok Ashraf Sinclair juga berada pada sang cucu tercinta, yakni Noah Sinclair.

"And I look (Noah), and I see this young man grow and I think Ashraf hasn't gone (Ketika aku melihat anak (Noah) ini tumbuh, aku tahu bahwa Ashraf tidak pergi)," ucap Mohamed Anthony Sinclair

"Ashraf is here (Ashraf di sini. Di dalam diri Noah)," imbuhnya.

"He just go nowhere (Dia hanya pergi entah kemana)," tambahnya.

Selain itu Mohamed Anthony Sinclair juga mengatakan hal-hal yang sering diucapkan Ashraf Sinclair semasa hidup.

"He (Ashraf) would say 'You have to make your life. Your life must to go on' (Dia juga sering berkata 'kamu harus membuat hidupmu terus berjalan')," ucap Mohamed Anthony Sinclair.

Lihat videonya dari awal

Potret Kenangan Manis Noah dengan Suami BCL

Kepergian aktor Ashraf Sinclair meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya.

Ashraf Sinclair meninggal akibat serangan jantung pada Selasa (18/2/2020) pagi.

Diketahui aktor keturunan Malaysia-Inggris tersebut menikahi penyanyi kenamaan Indonesia, Bunga Citra Lestari alias BCL.

Dari pernikahan yang dilangsungkan 8 November 2008 pasangan tersebut dikaruniai seorang putra.

Lahir pada 22 September 2010, BCL dan Ashraf Sinclair menamai putra mereka Noah Sinclair.

Dilansir TribunWow.com, Ashraf Sinclair pernah mengabadikan sejumlah momen indah bersama anak semata wayangnya.

Potret tersebut diunggah sang ayah melalui akun Instagram @ashrafsinclair.

Foto terakhir yang diunggahnya bersama sang anak adalah saat ia dan keluarga jalan-jalan ke Melbourne, Australia.

Dala unggahan tersebut tampak Ashraf Sinclair berswafoto bersama BCL dan Noah.

Saat itu mereka hendak naik balon udara untuk menikmati pemandangan Kota Melbourne.

"Throwback to hot air balloons and 2020 New Years! #melbourne," tulis Ashraf Sinclair dalam keterangan foto,

Potret Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari, dan Noah saat jalan-jalan ke Melbourne, diunggah Sabtu (1/2/2020). (Instagram @ashrafsinclair)

Ashraf juga merekam video ketika Noah bermain air.

Dalam video yang diunggah Minggu (19/1/2020) itu, Noah tampak sedang berada di sebuah kolam renang yang dilengkapi dengan perosotan.

Ketika sebuah ember menyiram kepala Noah, terdengar suara Ashraf tertawa melihat tingkah putranya.

"When it rains it pours.... #noahsinclair," tulis Ashraf.

Ashraf Sinclair merekam saat putranya, Noah, bermain air, diunggah Minggu (19/1/2020). (Instagram @ashrafsinclair)

Aktor berusia 40 tahun ini sempat mengunggah momen wisata mereka ke Melbourne.

Dalam foto tersebut, tampak Ashraf dan Noah sedang berada di tepi jalan.

Keduanya berpose dengan kompak.

Sang ayah mengenakan jaket putih sementara Noah mengenakan kaus hijau dan jaket biru muda.

Rupanya foto tersebut diambil oleh Bunga Citra Lestari.

"Tram line season... #melbourne #ashrafsinclair #bclsinclair thanks for the foto sayang @bclsinclair," kata Ashraf, Kamis (2/1/2020).

Potret Ashraf Sinclair dan Noah saat berada di Melbourne, diunggah Kamis (2/1/2020). (Instagram @ashrafsinclair)

Putra tunggal Ashraf dan BCL pernah memberikan piala untuk sang ayah.

Dalam foto yang diunggah pada Jumat (30/8/2019), tampak Ashraf duduk di samping Noah.

Ashraf memegang sebuah piala berwarna emas.

Di piala tersebut tertulis "Best Dad Ever" (ayah terbaik).

Di keterangan foto, Ashraf mengungkapkan kebahagiaannya mendapat piala tersebut dari Noah.

"It gives me the greatest pleasure to receive this award. The best award of my life so far #bestdadever," tulis Ashraf.

Noah memberikan penghargaan ayah terbaik untuk Ashraf Sinclair, diunggah Jumat (30/8/2019). (Instagram @ashrafsinclair)

Suami BCL tersebut pernah mengajak putra kesayangan mereka berwisata ke Labuan Bajo, Flores.

Dalam sebuah foto yang ia unggah, Ashraf dan Noah tampak melompat dari sebuah kapal ke laut.

"The boys... doing what boys do #ashrafsinclair #noahaidansinclair," kata Ashraf, Sabtu (13/7/2019).

Ashraf Sinclair dan Noah saat berwisata ke Labuan Bajo, Flores, diunggah Sabtu (13/7/2019). (Instagram @ashrafsinclair)

(TribunWow.com/Khistian TR/Brigitta)