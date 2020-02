BCL Nyanyikan Lagu Soulmate di Malam Ashraf Sinclair Meninggal dunia, Ini Lirik Lagunya

BANGKAPOS.COM -Suami Bunga Citra Lestari alias BCL, Ashraf Sinclair meninggal dunia hari ini, Selasa (18/2/2020) pukul 04.00 WIB.

Tentunya meninggalnya Ashraf Sinclair mengejutkan publik terutama dunia hiburan tanah air.

Diduga Ashraf Sinclair meninggal karena serangan jantung.

Kabar meninggalnya suami BCL ini dibenarkan oleh sang manajer, Doddy.

"Iya (benar meninggal)," ujar Doddy via pesan WhatsApp, Selasa, dilansir Kompas.com .

"Serangan jantung," imbuh dia.

Malam hari sebelum kabar duka ini datang, BCL sempat tampil di Indonesian Idol.

Seperti biasa, BCL menjadi juri pada ajang pencarian bakat tersebut.

Layaknya pertanda, malam tadi, Senin (17/2/2020) BCL menyanyikan lagu romantis dari Khahitna, Soulmate.

Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair (instagram.com/bclsinclair/)

Pada episode tadi malam, Kahitna menjadi bintang tamu spesial yang akan berduet dengan tiga kontestan, Tiara, Lyodra, dan Ziva.

Pada saat pertengahan acara kolaborasi, Hedi Yunus meminta BCL untuk menyanyikan lagu 'Soulmate' yang akan diiringi oleh Yovie Widianto.

Meski awalnya enggan, BCL lalu menyanyikan tiga bait lagu Soulmate.

"Gemeter lo," ujar BCL sebelum menyanyi.

"Ketika engkau datang

Mengapa di saat ku

Tak mungkin menggapaimu

Meskipun tlah kau semaikan cinta

Dibalik senyuman indah

Kau jadikan seakan nyata

Seolah kau belahan jiwa

Meskipun tak mungkin lagi

Tuk menjadi pasanganku

Namun ku yakini cinta

Kau kekasih hati"

Momen dirinya menyanyi lagu Soulmate juga diunggah oleh Instagram Story @bclsinclair.

Sementara itu, postingan akun @ashrafinclair dan @bclsinclair dipenuhi ungkapan duka dari para artis.

@cathysharon: Rest in Peace.

@lunamaya: Innalillahi wa innailaihi rojiuunn.

@noradanish: Innalilahiwainnalilahirojiun, Mari kita sedekahkan Al Fatihah.

@yunishara: Alfatihah.

@ayushita: Innalilahiwainailaihirojiun sabar ya nge... turut berduka cita sedalamnya, be strongggg nge.

@melissa_karim: So sorry for your lost Nge, may he rest in peace and in love. Praying for you.

@agnezmo: Nge... omg nge.. im so sorry to hear that. Td denger kirain boong. Turut berduka ya Nge..

@ussypratama:inalillahiwainalillahirojiun,

smoga almarhum asraf, diberikan tempat terbaik disisi NYA,Aamiin YRA yg sabarrr yg tabah ungee

@sandradewi88: unge.. ikut berduka yah

Ashraf dan BCL diketahui menikah pada 8 November 2008.

Keduanya dikaruniai seorang putra yang lahir pada 2010 dan diberi nama Noah Sinclair.

Lirik Soulmate- Kahitna

Ketika engkau datang

Mengapa di saat ku

Tak mungkin menggapaimu

Meskipun tlah kau semaikan cinta

Dibalik senyuman indah

Kau jadikan seakan nyata

Seolah kau belahan jiwa

Meskipun tak mungkin lagi

Tuk menjadi pasanganku

Namun ku yakini cinta

Kau kekasih hati

Terkadang begitu sukar

Untuk dimengerti

Semua ini kita terlambat

Meskipun tlah kau semaikan cinta

Dibalik senyuman indah

Kau jadikan seakan nyata

Seolah kau belahan jiwa

Meskipun tak mungkin lagi

Tuk menjadi pasanganku

Namun ku yakini cinta kau kekasih hati

Meskipun tak mungkin lagi

Tuk menjadi pasanganku

Namun ku yakini cinta

Kau…

