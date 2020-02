Lionel Messi dan Lewis Hamilton Raih Penghargaan Sama, Laureus Sportsman of the Year 2020

Lewis Hamilton (kiri) dan Lionel Messi (kanan) menerima penghargaan sebagai Laureus Sportman of the Year 2020.

BANGKAPOS.COM - Bintang Barcelona Lionel Messi, mendapat penghargaan Laureus Sportsman of the Year 2020.

Namun ternyata, tidak hanya Lionel Messi yang mendapat penghargaan itu, penghargaan yang sama juga diberikan kepada bintang Formula 1 Lewis Hamilton.

Secara mengejutkan Lewis Hamilton dan Lionel Messi diberi penghargaan Laureus Sportsman of the Year dari Laureus Sport for Good Foundation.

Pasalnya kedua atlet mampu mengumpulkan jumlah voting sama untuk merebut penghargaan yang sebelumnya didapat petenis, Novak Djokovic.

Munculnya dua pemenang penghargaan yang sama merupakan sejarah baru bagi Laureus Sport for Good Foundation.

Hamilton menerima penghargaan itu langsung dari eks pelatih Arsenal, Arsene Wenger, dalam acara yang digelar di Berlin, Jerman (17/2/2020).

Sementara Messi urung hadir dan menyampaikan pidato kemenangannya melalui video yang diunggah Twitter resmi Laureus.

Hamilton kecewa Messi tidak hadir.

"Saya berharap Lionel ada di sini, sehingga saya memiliki kesempatan untuk mengenalnya," kata Hamilton dilansir BolaSport.com dari Mirror.

Hamilton ternyata ingin berfoto bersama pemain berjulukan La Pulga itu.