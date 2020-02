Unggah Foto Ashraf dan Suaminya Serta Tulis Caption Berbahasa Asing, Cut Tary di Nyinyir Nitizen

BANGKAPOS.COM -- Kabar meninggalnya Ashraf Scinlair membuat publik terkejut, apalagi ia diketahui jarang mengeluh sakit ke publik.

Suami dari artis Bunga Citra Lesatri ini pun meninggal secara tiba-tiba, penyebabnya karena serangan jantung.

Rekan sesama artis pun berbondong-bondong mendatangi rumah Bunga untuk melayat.

Mereka juga mengucapkan bela sungkawa dan menguatkan Bunga serta anaknya melalui media sosial seperti Instagram.

Di antaranya adalah artis Cut Tary yang tidak ketinggalan juga mengungkapkan kepeduliannya terhadap kabar duka tersebut.

Cut Tary memposting foto Ashraf dan suaminya bergandeng akrab.

Dalam postingan tersebut, ia menulis caption yang menyentuh dan mendoakan Bunga.

"A good heart has stopped beating, a good soul ascended to heaven. Rest in Peace @ashrafsinclair , as memories of you live on. My thoughts and prayers are with you and your family.

be strong @bclsinclair," tulis Cut Tari seperti dikutip Bangkapos.com

Postingan inipun mendapat reaksi dari pengikutnya, mereka mendoakan hal yang sama, ada juga nyinyir Cut Tary menggunakan bahasa asing dalam caption tersebut.