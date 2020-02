Wanita Butuh Asupan yang Tepat Saat Menstruasi, Apa Saja?

BANGKAPOS.COM - Saat menstruasi datang, banyak wanita merasa lemas, lesu dan nyeri.

Hal ini kerap kali mengganggu aktivitas harian yang seringnya berakibat pada produktivitas harian.

Certified Sports Nutritionist Nutrition & Menstrual Cycle, Irtya, mengatakan, saat menstruasi, tubuh akan mengeluarkan zat besi bersamaan dengan darah.

"Ketika terjadi menstruasi otomatis zat besi dalam tubuh berkurang, otomatis kalau enggak cukup memepengaruhi ke performa kita," ungkap Irtya dalam diskusi yang digelar di Fitnes Embassy, Cibulan Raya, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Untuk itu dibutuhkan asupan yang tepat saat wanita sedang menstruasi.

Memenuhi asupan tak hanya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi, namun juga melengkapi semua kebutuhan nutrisi harian.

"You are what you eat, apa yang kamu makan itu yang terjadi di tubuh kamu," ujarnya.

Berikut adalah asupan makanan yang bisa kamu konsumsi saat menstruasi agar tak mudah lesu.

1. Kalsium

Dalam satu hari, kamu memerlukan 1.000 mg kalsium.