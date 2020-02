Bunga Citra Lestari Usap Foto Suami Tercinta, Ayah Ashraf Puji BCL Istri yang Hebat

BANGKAPOS.COM--Duka menyelimuti Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL). Rasa kehilangan yang sangat besar dirasakan oleh BCL saat ditinggal suami tercinta Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya.

Kepergian Ashraf Sinclair yang mendadak, menimbulkan duka yang sangat besar bagi sang istri dan putrnya.

Diketahui, suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, meninggal dunia akibat serangan jantung pada Selasa (18/2/2020) pagi.

Ashraf Sinclair kini sudah diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Air mata tak henti-hentinya mengalir dari mata indah Bunga Citra Lestari. Bahkan sebelum dimakamkan dia terus menciumi jenazah suami tercintanya.

Saat di pusara Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari bersimpuh. Dia terus mengusap foto Ashraf Sinclair. Tak henti-hentinya BCL berdoa kepada Allah SWT agar Ashraf mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Rasa kehilangan yang besar bagi Bunga Citra Lestari di mana Ashraf Sinclair selama ini selalu ada untuknya melewati suka dan duka bersama.

Kabar duka meninggalnya Ashraf Sinclair,ini disampaikan sang manajer Doddy. Usai pemakaman Doddy bersedia menemui awak media. Manajer Bunga Citra Lestari ini menceritakan kronologi kejadian meninggalnya Ashraf Sinclair, pada Selasa (18/2/2020).

Awalnya Doddy menceritakan pertama kali dirinya mendapatkan kabar meninggalnya Ashraf Sinclair.

Doddy mengaku mendapatkan kabar tersebut dari Bunga Citra Lestari.

Mengetahui Bunga Citra Lestari yang sedang terguncang, Doddy lantas ingin memastikan langsung dari rumah sakit tempat Ashraf Sinclair dirawat.

Namun ternyata Ashraf Sinclair sudah meninggal dunia sebelum dilarikan ke rumah sakit.

"Intinya aku telepon orang yang ada di rumah sakit ya lagi diusahakan," ucap Doddy, seperti dikutip dari kanal YouTube KH INFOTAIMENT, pada Selasa (18/2/2020).

"Dipikir kan masih dicek, masih apa, ya ternyata sudah pergi," imbuhnya.

Tak berhenti di situ saja, Doddy pun juga menceritakan kejadian saat Ashraf Sinclair menghembuskan nafas terakhir.

Bunga Citra Lestari dan Noah Sinclair di makam Ashraf Sinclair. (Menda Clara Florencia/Grid.ID)

Tepatnya saat Ashraf Sinclair berada di kamar bersama Bunga Citra Lestari.

Pada saat kejadian Bunga Citra Lestari baru pulang dari bekerja.

"Ya biasa lah Bunga kan pulang dari Idol ya jam 2 gitu ya," ucap Doddy.

"Sempat ngobrol, ya layaknya orang mau tidur," imbuhnya.

Sempat berbincang sejenak, Bunga Citra Lestari bergegas menuju ke kamar mandi.

Setelah kembali dari kamar mandi, Bunga Citra Lestari megetahui ternyata Ashraf Sinclair sudah meninggal dunia.

"Terus Bunga ke kamar mandi kayak mau ganti baju, bersih-bersih buat istirahat kan," jelasnya.

"Balik, Ashraf-nya udah enggak ada," tandasnya.

Pesan Terakhir sang Ayah untuk Ashraf Sinclair

Mertua Bunga Citra Lestari Mohamed Anthony Sinclair membeberkan pesan terakhirnya kepada Ashraf Sinclair sebelum sang putra meninggal dunia.

Setelah prosesi pemakaman Ashraf Sinclair, Mohamed Anthony Sinclair berkesempatan memberikan pidato.

Selain itu Mohamed Anthony Sinclair juga sempat menceritakan pesan terakhirnya untuk Ashraf Sinclair.

Tepatnya sehari sebelum Ashraf Sinclair menghembuskan nafas terakhir.

Pesan yang diberikan Mohamed Anthony Sinclair mulanya berisikan ajakan pada Ashraf Sinclair untuk liburan.

Mohamed Anthony Sinclair mengajak Ashraf Sinclair liburan ke negara Skotlandia tahun depan.

"Yesterday I was messaging (Saya mengirim pesan ke Ashraf)," ucap Mohamed Anthony Sinclair.

"About our possible holiday in Scotland next year (Tentang liburan ke Skotlandia tahun depan)," imbuhnya.

Tak hanya itu saja Mohamed Anthony Sinclair juga membeberkan isi pesannya untuk Ashraf Sincalir.

Bahkan pada pesan tersebut, Mohamed Anthony Sinclair meminta Ashraf Sinclair untuk jangan menyia-nyiakan hidupnya.

"Don't take life for granted, you have it, it's a gift. Soon or later you have to give it back (Jangan sia-siakan hidupmu, kamu memiliki hidup, dan hidup adalah anugerah. Cepat atau lambat kamu harus mengembalikannya)," ucap Mohamed Anthony Sinclair.

Ayah Ashraf Sinclair Puji BCL Istri yang Hebat

Di kesempatan yang sama, Mohamed Anthony Sinclair juga memberikan pesan menyentuh kepada sang menantu, penyanyi Bunga Citra Lestari.

Awalnya Mohamed Anthony Sinclair terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang hadir di pemakaman Ashraf Sinclair.

Mohamed Anthony Sinclair tak menyangka bahwa banyak yang merasa kehilangan Ashraf Sinclair.

"Banyak orang yang hadir, termasuk media. Terima kasih," ucap Mohamed Anthony Sinclair, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Setelah itu Mohamed Anthony Sinclair yang melihat Bunga Citra Lestari lantas langsung memberikan pesan.

Mohamed Anthony Sinclair merasa bersyukur Ashraf Sinclair dipertemukan dengan Bunga Citra Lestari.

Menurut Mohamed Anthony Sinclair, Bunga Citra Lestari merupakan sosok yang berpengaruh di hidup Ashraf Sinclair.

Bahkan Mohamed Anthony Sinclair tak segan memberikan pujian kepada Bunga Cintra Lestari.

Bunga Citra Lestari memasuki mobil untuk menuju ke pemakaman suaminya, Ashraf Sinclair, di rumah duka, kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2020).

"Bunga, terima kasih telah mencintai anak kami," ucap Mohamed Anthony Sinclair.

"Terima kasih sudah mencintai dan merawatnya. Kamu hebat," imbuhnya.

Ayah Ashraf Sinclair berikan pidato haru setelah pemakaman putranya, pada Selasa (18/2/2020) (Capture YouTube KH INFOTAINMENT)

Selain itu Mohamed Anthony Sinclair menganggap bahwa dirinya tak benar-benar kehilangan Ashraf Sinclair.

Pasalnya Mohamed Anthony Sinclair merasa sosok Ashraf Sinclair juga berada pada sang cucu tercinta, yakni Noah Sinclair.

"Ketika aku melihat anak (Noah) ini tumbuh, aku tahu bahwa Ashraf tidak pergi," ucap Mohamed Anthony Sinclair.

"Ashraf di sini. Dia ada pada Noah," imbuhnya.

