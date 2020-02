Jelang UNBK 2020, Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Toboali Gelar Try Out

Pelaksanaan Try Out di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), SMA Negeri 1 menggelar Try Out (TO) bagi siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Kepala SMA Negeri 1 Toboali, Aspandi menyatakan pelaksanaan Try Out di sekolahnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu yakni sejak Selasa, (18/2/2020) hingga hari ini, Kamis, (20/2/2020).

Lebih lanjut Aspandi menyebutkan pelaksanaan yang digelar pada hari ini merupakan Try Out yang dilakukan oleh 237 peserta didik SMA Negeri 1 Toboali dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan digelar secara serentak.

"Dalam pelaksanaan TO ini kami menggelarnya dalam tiga sesi yang pada hari ini yang dilakukan yaitu mata uji peminatan," ujar Aspandi.

Ujian peminatan yang dilakukan pada sesi ini lanjut Aspandi diperuntukkan bagi siswa yang mengambil peminatan baik itu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ataupun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

"Kalau IPA itu ada peminatan Biologi, Fisika dan Kimia, jika di IPS itu ada Sosiologi, Ekonomi dan Geografi," tambahnya.

Selain Try Out yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aspandi menyebutkan di sekolah tempatnya mengabdi telah melakukan beberapa Try Out seperti Try Out yang digelar oleh Primagama bersama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan lain sebagainya.

Aspandi berharap pelaksanaan Try Out dapat menjadikan peserta didik terbiasa dan tidak kaku saat melaksanakan UNBK yang beberapa waktu mendatang akan digelar. (Bangkapos/Jhoni Kurniawan)