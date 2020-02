Sejarah Manchester United Tumbang saat Pertama Kali Jajal Old Trafford Menghadapi Liverpool

BANGKAPOS.COM - Manchester United kalah di stadion baru mereka, Old Trafford.

Stadion Old Trafford menyimpan kenangan pahit bagi Manchester United saat pertama kali dicoba.

Pada 19 Februari 1910, Man United menerima kekalahan pada hari pertama mencoba bertanding di stadion tersebut.

Dikutip BolaSport.com dari buku "Standing on the Shoulders of Giants: A Cultural Analysis of Manchester United", dalam laga Liga Inggris divisi pertama, Man United yang bermain di hadapan 45 ribu penonton sebenarnya sudah unggul telak 3-0.

Wakil timnas Inggris pertama bagi Man United, Alexander 'Sandy' Turnbull menyumbangkan satu gol yang membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak gol di Old Trafford.

Tak dinyana, Liverpool mampu membalap Man United yang sudah di atas angin.

Tim tamu membalikkan keadaan menjadi 4-3, masing-masing lewat dua gol Arthur Goddard dan Jimmy Stewart.

Namun semenjak itu Man United sulit ditaklukkan oleh Liverpool di kandangnya sendiri ketika bertarung di kancah Liga Inggris.

Baru 17 tahun kemudian The Reds menjinakkan lagi Si Setan Merah di Old Trafford, tepatnya pada 15 Januari 1927 di mana tuan rumah kalah tipis 0-1.

