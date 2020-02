Spurs Kehilangan Son Heung-min, Mourinho Siapkan 3 Opsi di Lini Serang

BANGKAPOS.COM - Cederanya Son Heung-min menambah masalah baru untuk pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, dalam menghadapi berbagai laga hingga akhir musim.

Kabar buruk kembali menimpa Tottenham Hotspur setelah salah satu penyerang andalan, Son Heung-min, mengalami patah tulang di lengan kanannya.

Pemain berkebangsaan Korea Selatan itu menyusul sang kapten, Harry Kane, yang juga absen membela Spurs karena cedera hamstring yang dialaminya.

Dikutip BolaSport.com dari Four Four Two, Jose Mourinho terkenal memiliki kriteria yang sangat ketat dalam mencari sosok penyerang untuk memperkuat timnya.

Namun, bagaimana cara Mourinho untuk mengatasi permasalahan lini serang hingga akhir musim?

Berikut BolaSport.com rangkum beberapa hal yang dapat dilakukan sang pelatih untuk mengatasi persoalan tersebut.

1. Menjadikan Lucas Moura sebagai Penyerang Tunggal

TWITTER.COM/SPURSOFFICIAL Penyerang Tottenham Hotspur, Lucas Moura, merayakan kemenangan atas Ajax Amsterdam dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Johan Cruijff ArenA, Rabu (8/5/2019). Dengan kecepatan dan pergerakan yang apik, Lucas Moura adalah opsi yang pas untuk berperan penting di dalam kotak penalti lawan.

Moura mampu menarik perhatian bek lawan dan menciptakan ruang serta peluang bagi rekan-rekan satu timnya.

Moura bukanlah tipikal penyerang yang diinginkan Mourinho, namun perannya dibutuhkan untuk membuat lini serang tim hidup kembali.

2. Tandemkan Lucas Moura dan Steven Bergwijn sebagai Duo Striker