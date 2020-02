Donald Trump Tak Terima Film Parasite Dapat Penghargaan di Piala Oscar 2020, Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM--Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tidak terima film Parasite asal Korea Selatan memenangkan Film Terbaik dalam Oscar 2020.

Sementara itu, distributor film Parasite di Amerika Serikat, Neon langsung menanggapi kritikan Donald Trump.

"Bisa dipahami, dia tidak bisa membaca," tulis Neon di Twitter, Kamis (20/2/2020).

Film Parasite Menang Oscar

Seperti diberitakan sebelumnya, film Parasite asal Korea Selatan mencatat sejarah.

Film yang digarap oleh sutradara Bong Joon Ho berhasil meraih Piala Oscar untuk Film Terbaik pada Academy Awards 2020, yang digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2/2020) lalu.

Parasite berhasil mengalahkan film lain yang ada di dalam nominasi seperti Once Upon a Time.. In Hollywood, 1917, Marriage Story, Little Women, Joker, Jojo Rabbit, The Irishman, Ford v Ferrari.

Parasite yang disutradari oleh Bong Joon Ho berhasil menjadi film asal Korea Selatan pertama yang berhasil memenangkan kategori Best Foreign Language di acara Golden Globe Awards. (Kompas.com)

Kemenangan ini menjadikan Parasite sebagai film berbahasa asing pertama yang berhasil menyabet Oscar di kategori Best Picture.

Film Parasite merupakan film komedi thriller tentang keluarga miskin yang beruaha masuk ke dalam kehidupan keluarga kaya.