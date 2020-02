Tampil Memukau, 272 Siswa Kelas Akhir SMADA Ikut Ujian Praktik Seni Budaya

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Sebanyak 272 siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri 2 alias SMADA Pangkalpinang, mengikuti ujian praktik mata pelajaran seni budaya, pada Jumat, (21/2/2020).

Ujian praktik bertajuk Eternity 34 We Are Lion of Smada Tahun 2019/2020 ini dilaksanakan dalam bentuk pentas sekaligus apresiasi seni budaya siswa yang dibawakana secara berkelompok.

Para siswa diberikan kebebasan untuk memilih kesenian yang diminati, seperti tarian, musik atau lagu, hingga seni teater. Mereka diwajibkan membawakan kesenian tradisional, kreasi, kontemporer hingga modern.

Sebagian besar peserta menampilkan kesenian daerah Melayu Babel, walaupun beberapa diantaranya tampak tarian dari Palembang, Sumsel.

"Selain untuk menguji kemampuan akademik siswa, pihak sekolah Ingin membudayakan adat atau kearifan lokal nusantara melalui seni budaya yang ditampilkan," ungkap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Suhadi, dalam rilis yang diterima bangkapos.com, Jumat (21/2/2020)

Menurutnya, apa yang dilakukan pihak sekolah dengan menggelar apresiasi seni dan bakat siswa ini dinilai sebagai langkah positif. Sehingga siswa tidak merasa tertekan dalam mengikuti ujian praktik semacam ini.

"Biasanya ujian itu harus serius, tapi ujian praktik seperti ini memberikan keleluasaan bagi siswa untuk berekspresi sesuai bakat dan kemampuan mereka," tambahnya.

Ke depan, ia berharap ujian seperti ini dapat ditampilkan secara umum, tidak hanya khusus kalangan sekolah, tapi mengambil lokasi di tempat terbuka.

Guru Seni Budaya Kusdiarsari menyebutkan, ujian praktik seni budaya mengacu pada kisi-kisi dari pusat. Sebab itu para siswa diwajibkan menampilkan tari tradisional maupun kreasi dengan tema seni budaya nasional.

"Salah satunya ya seni budaya Melayu Bangka Belitung, banyak siswa yang menampilkan tarian dan seni musik daerah seperti campak atau dambus," jelasnya.