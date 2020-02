Ahmad Dhani dan The Lucky Laki

Ahmad Dhani dan Tiga Anaknya Luncurkan Lagu Berjudul ''Now I'm Here'', Lihat di YouTube Video Legend

BANGKAPOS.COM - Pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani merilis single terbaru bersama The Lucky Laki. Single berjudul 'Now I'm Here' itu bisa dinikmari di akun YouTube, VIDEO LEGEND.



Ahmad Dhani keluar penjara pada akhir Desember 2019 lalu. Seusai menghirup udara bebas, Ahmad Dhani kembali melanjutkan karir musiknya.

Sebagai pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani terkenal dengan karya-karyanya yang fenomenal.

Seusai keluar dari penjara, ia dan anak-anaknya yakni Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani.

Ketiga anaknya diketahui membentuk grup band bernama The Lucky Laki.

Berikut lagu terbaru Ahmad Dhani dan anak-anaknya:

* DEWA 19 Bintang Tamu Grand Final Indonesian Idol 2020

Salah satu bintang tamu Grand Final Indonesian Idol 2020 mendadak heboh dan jadi sorotan. Ternyata ini penyebabnya.

Grand Final Indonesian Idol 2020 akan diselenggarakan pada, Senin (24/2/2020) mendatang.