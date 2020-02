Raheem Sterling: Manchester City Tak Dihormati Layaknya Liverpool

BANGKAPOS.COM - Winger Manchester City, Raheem Sterling, mengungkapkan jika timnya tidak mendapat rasa hormat yang sama seperti yang didapat Liverpool.

Pada musim 2018-2019, Manchester City berhasil memenangkan empat gelar domestik, Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris dan trofi Community Shield.

Akan tetapi, salah satu bintang mereka, Raheem Sterling, merasa pemain Manchester City yang bahu-membahu memperoleh prestasi tersebut tidak mendapat penghargaan yang semestinya.

Sterling justru melihat pemain Liverpool, yang hanya menjuarai Liga Champions pada musim yang sama, mendapat sorotan lebih.

"Tahun lalu di mana kami telah memenangkan empat gelar domestik termasuk liga, tapi tidak memiliki pemain yang memenangkan PFA Player of the Year, itu sudah menunjukkan sesuatu," ujar Sterling seperti dikutip BolaSport.com dari AS.

"Penghargaan itu diberikan kepada pemain Liverpool yang memiliki satu musim fantastis."

Penghargaan PFA Player of the Year 2019 dimenangkan oleh pemain Liverpool, Virgil van Dijk.

Padahal pada musim tersebut, Liverpool finis di urutan kedua, di bawah Manchester City.

Selain itu, Sterling merasa jika pemain Manchester City tidak mendapatkan rasa hormat yang setara dengan Liverpool.

"Itu adalah sesuatu yang semua orang bisa lihat," kata Sterling menambahkan.

"Tidak mungkin memenangi liga untuk empat atau lima kali dan tidak ada pemain yang meraih gelar tersebut."

"Setiap tim yang memenangi liga pasti memiliki pemain yang memenangkan Pemain Terbaik Tahun Ini."

"Jadi, tahun ini Liverpool memenangi liga dan seorang pemain Liverpool pasti akan memenangkan Pemain Terbaik Tahun Ini."

"Kami memenangi liga untuk lima kali dan kami tidak diperlakukan dengan rasa hormat yang sama," pungkasnya.

artikel ini telah tayang di BolaSport.com