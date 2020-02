Southampton Jajal Kekuatan Aston Villa, Amankan Diri dari Zona Degradasi

Burnley vs Crystal Palace: Chris Wood Bawa Burnley Menang 1-0

Southampton akan menjajal kekuatan Aston Villa di St. Mary's Stadium dalam lanjutan gelaran Liga Inggris pekan ke-27, Sabtu, (22/2/2020).

Laga The Saints menghadapi The Villans akan disiarkan langsung Mola TV via Mobile App dan TVRI pada pukul 22.00 WIB.

Southampton kembali tampil di St. Mary's Stadium, setelah di pekan sebelumnya menjamu Burnley.

Di laga bertajuk pekan ke-27 Premier League 2019/20 ini, The Saints akan menghadapi Aston Villa, Rabu (22/2), pukul 22:00 WIB.

Kedua tim mengusung misi sama, yakni mengamankan diri dari ancaman terjerumus ke zona degradasi.

Kehilangan poin di laga kali ini akan membuat posisi The Saints dan The Villans rawan terkejar para pesaing di bawahnya.

Tuan rumah sedikit lebih diuntungkan lantaran sang tamu, Aston Villa, baru saja menghadapi laga sengit di pekan sebelumnya kontra Tottenham Hotspur.

Belum lagi, fokus Jack Grealish dan kawan-kawan tengah terbagi untuk mempersiapkan diri jelang laga final Carabao Cup kontra Manchester City, awal Maret nanti.

Saat ini, Dany Ings dan kolega menempati urutan ke-12 dengan total 31 poin.