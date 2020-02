Angin Kencang Stok Ikan Berkurang Tapi Harga Stabil, Daya Beli Masyarakat Menurun

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Jelang akhir pekan ini harga ikan di Pasar Kenanga, Minggu (23/2/2020) pagi ini terpantau stabil.

Harga tersebut berdasarkan pantauan Bangkapos.com, ketika berkunjung ke pasar tradisional di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka ini.

Namun, untuk stok ikan sendiri, dinilai Darwis, satu diantara penjual ikan Pasar Kenanga, agak berkurang, sejak menjelang akhir pekan, beberapa hari yang lalu.

''Sekarang ini, pasokan ikan sebenarnya kurang, tapi untuk ketersediaan pembeli, sampai sekarang cukup lah. Kalau harga masih seperti biasa," jelasnya.

Darwis mengatakan, kurangnya stok ikan sendiri, menurut kerabatnya yang berprofesi sebagai nelayan, dikarenakan, kondisi cuaca di laut masih kurang bersahabat.

"Kalau saudara bilang, memang mereka kadang tidak berani melaut. Resikonya juga lumayan, ditambah hasil belum tentu berlimpah," terangnya.

Ikan yang dijual Asen di Pasar Kenanga (Bangkapos.com/Ramandha)

Sementara, Asen penjual ikan lainnya menuturkan, walaupun keberadaan stok dianggap kurang, harga ikan yang dijualnya tetap tidak ada kenaikan.

"Biasanya memang kalau bulan dua itu penghujung cuaca ribut di laut. Kalau harga masih normal. Tongkol ini kita jual tetap Rp 30 ribuan perkilonya (kg)," ungkapnya.

"Kita juga heran, mereka (nelayan) kadang jualnya juga murah ke kita. Kadang mereka hanya ambil ujung Rp 2000,- setiap jual. Mungkin karena itu mereka juga malas melaut. Mana daya beli masyarakat juga kurang," lanjut Asen.

Untuk harga ikan yang dijual Asen sendiri, seperti ikan Dencis, dihargai Rp 15.000 perkg. Harga itu, dikatakannya, sudah berlangsung sejak minggu lalu.

"Tidak ada kenaikan. Masyarakat tapi masih sedikit yang beli. Kadang kalau tidak habis dan masih bagus kita simpan di es, untuk besoknya," ujar Asen.

Berikut harga ikan lainnya di Pasar Kenanga hari ini :

- Ikan Ciu mata besar : Kisaran Rp 35.000 - Rp 40.000 per kg

- Ikan Talang : Kisaran Rp 35,000 per kg

- Ikan Jebong : Rp 30.000 per kg

- Ikan Tenggiri : Kisaran Rp 90.000 per kg

(Bangkapos.com/Ramandha)