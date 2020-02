Gara-gara Virus Corona, Inter Milan Jadi Korban, 3 Laga Serie A Batal

BANGKAPOS.COM - Serie A sebagai kasta teratas Liga Italia ikut terkena dampak dari wabah virus corona di negara tersebut.

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengumumkan sendiri penundaan sejumlah kegiatan olahraga.

Pertandingan yang dilangsungkan di daerah Lombardy dan Veneto untuk sementara harus ditunda.

Dilansir BolaSport.com dari Sky Sport Italia, keputusan ini memengaruhi tiga laga di Serie A Liga Italia.

Laga-laga seperti Inter Milan vs Sampdoria, Verona vs Cagliari, dan Atalanta vs Sassuolo tidak akan terlaksana pada Minggu ini.

Sebelumnya, 42 laga di liga amatir dan tim muda juga ditunda.

Laga Serie B antara Ascoli vs Cremonese juga dibatalkan.

Kasus virus corona di Italia saat ini memang semakin parah.

Negara tersebut menjadi yang paling banyak mengalami kasus virus corona dibandingkan dengan negara lain di Benua Eropa.

Hingga saat ini, virus tersebut telah membunuh dua orang dan menjangkiti hingga 79 penduduk lainnya.

Kasus terbanyak terdapat di Lombardy (47 korban) dan Veneto (17 korban).

Untuk itu, laga-laga yang diadakan berdekatan dengan daerah itu untuk sementara ditiadakan.

SUMBER : BOLASPORT.COM