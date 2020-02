Hadirkan Mobile Game Rise of Nowlin, Telkomsel Komitmen Menjadi Publisher Mobile Gaming Terdepan

Dunia Games sebagai salah satu layanan digital lifestyle Telkomsel kembali menunjukkan keseriusannya sebagai publisher aplikasi mobile gaming dengan menghadirkan mobile games yang ketiga berjudul Rise of Nowlin. Rise of Nowlin sendiri sudah tersedia untuk diunduh di Google Play sejak tanggal 20 Januari 2020, dan akan segera tersedia di App Store.

BANGKAPOS.COM - Dunia Games sebagai salah satu layanan digital lifestyle Telkomsel kembali menunjukkan keseriusannya sebagai publisher aplikasi mobile gaming dengan menghadirkan mobile games yang ketiga berjudul Rise of Nowlin.

Game bergenre Open World MMORPG ini merupakan hasil kolaborasi dengan developer mobile game “8 Elements”.

Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin P. Tristram mengatakan, "Dunia Games sangat antusias dalam menghadirkan game ketiga yaitu Rise of Nowlin yang siap memberikan tantangan baru bagi para penggemar mobile gaming di Indonesia. Kolaborasi dengan 8Elements menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk mengakselerasikan gaya hidup digital masyarakat secara menyeluruh, yang dalam hal ini dengan menjadikan Dunia Games sebagai enabler ekosistem platform mobile game yang berkesinambungan.”

Crispin menambahkan bahwa Telkomsel Dunia Games telah menyiapkan sejumlah event dalam menyambut kehadiran Rise of Nowlin di Indonesia. Salah satunya yang sudah dilakukan adalah Pra-Registrasi yang diselenggarakan mulai 27 Desember 2019 hingga 17 Januari 2020, dimana para pemain dapat mencoba game Rise of Nowlin lebih awal sebelum menikmati versi finalnya ketika dirilis secara resmi.

Selain itu khusus untuk meramaikan diluncurkannya game ini, Telkomsel Dunia Games juga telah menyiapkan bonus in-game items berupa 1 Tigerlord Mount, 1000 Pink Diamonds dan 3 Bag Expanders dengan total senilai Rp200.000. Kode untuk bonus khusus ini bisa ditemukan di tsel.me/ronlaunching dan hanya tersedia pada tanggal 20 – 23 Februari 2020.

Marketing Manager 8Elements Wira Daniel mengatakan, "Melihat kesuksesan Rise of Nowlin di Singapura, Malaysia, dan Filipina selama 3 bulan terakhir, kami optimis bersama Dunia Games untuk meluncurkan Rise of Nowlin di Indonesia. Gaya permainan Rise of Nowlin yang menyenangkan namun tetap menegangkan dengan berbagai macam fitur di dalamnya diharapkan sesuai dengan minat para gamer di Indonesia. Selain memperluas ketersediaannya ke Indonesia, Rise of Nowlin juga akan dirilis di Myanmar, Kamboja, dan Vietnam.”

Sebagai game bergenre Open World MMORPG, Rise of Nowlin menyajikan jalan cerita yang menakjubkan dan menantang bagi para pegiat mobile gaming. Para pemainnya dapat mengeksplorasi berbagai macam mode permainan, mulai dari Story, Quest, Boss Hunt, PvP Arena, hingga Guild Battle.

Selain itu, terdapat aktivitas harian yang dapat membantu para gamer untuk meningkatkan kemampuan karakter yang dipilihnya agar menjadi lebih tangguh di setiap levelnya. Keseluruhan gameplay dari Rise of Nowlin pun dikemas dalam grafis yang memanjakan mata sehingga para pemain akan sangat nyaman ketika bermain.

“Selanjutnya, Telkomsel melalui Dunia Games akan terus bergerak maju dalam memberikan dukungan kepada komunitas industri dan pegiat mobile game di Indonesia. Hal tersebut kami lakukan dengan senantiasa hadir sebagai platform layanan gaya hidup digital yang lengkap dan berkesinambungan yang akan menguatkan bagi sektor industri mobile gaming melalui berbagai fungsi, meliputi layanan payment gateway, media komunitas, publisher, hingga penyelenggara turnamen. Fungsi tersebut tentunya akan selalu didukung dengan kehandalan kualitas dan ketersediaan teknologi jaringan terdepan dan terluas dari Telkomsel guna memastikan pengalaman mobile gaming berkecepatan tinggi dan tingkat latensi yang rendah sehingga dapat dinikmati dengan nyaman oleh masyarakat di seluruh Indonesia”, tutup Crispin.

Sebelumnya, Dunia Games telah meluncurkan dua judul game, yakni ShellFire dan Lord of Estera. Keduanya tersedia secara gratis di Google Play Store dan App Store dan kini telah diunduh sebanyak lebih dari 5.8 juta kali. Dunia Games juga menghadirkan platform media penyedia informasi terbaru untuk video game, industri gaming, E-Sports, tech, pop culture, layanan live streaming yang dapat diakses secara gratis melalui portal https://duniagames.co.id/ serta aplikasi Dunia Games yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. (Rilis)