Sebelum Ditelan, Sebaiknya Almond Dikunyah Dahulu Sampai Halus, Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM - Almond merupakan salah satu jenis kacang yang mendapat predikat camilan sehat.

Hal ini karena almond merupakan sumber zat gizi yang baik, seperti protein, vitamin, dan mineral.

Namun untuk mendapat manfaatnya secara optimal, ada cara yang dapat Anda lakukan, yaitu mengunyahnya dengan baik saat memakannya.

Nakin Anda mengunyah, makin kecil partikel almond yang dihasilkan, dan makin mudah tubuh untuk menyerap kandungan gizinya.

Kesimpulan tersebut didapat dari diskusi panel dalam pertemuan tahunan Institute of Food Technologists yang dilaksanakan di Chicago, Amerika Serikat, beberapa tahun lalu.

"Sebelum ditelan, sebaiknya almond dikunyah dahulu hingga halus," saran para pakar.

Jacob Teitelbaum, Direktur Medis Fibromyalgia and Fatigue dan penulis From Fatigued to Fantastic mengatakan, almond mengandung magnesium yang dapat membantu mudah tertidur dan relaksasi otot.

Selain itu, almond memiliki manfaat tambahan, yaitu menyediakan protein yang membantu menjaga kadar gula darah yang stabil selama tertidur.

"Almond adalah pemenang," kata Teitelbaum.

Almond juga mengandung protein dan serat sehingga almond dapat membantu tubuh untuk menjadi lebih kenyang.