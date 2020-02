UCAPAN Ashraf Sinclair yang Dianggap Pertanda Kepergiannya Dibongkar Melaney Ricardo

BANGKAPOS.COM - Ashraf Sinclair meninggal dunia, Selasa (18/2/2020), karena diduga mengalami serangan jantung.

Kejadian itu mengejutkan banyak orang karena selama ini suami Bunga Citra Lestari (BCL) itu, diketahui sehat-sehat. Sama sekali tidak ada riwayat penyakit dalam hidupnya.

Kematian Ashraf memang mendadak. Namun, ada orang yang menilai bahwa ayah satu anak tersebut, seperti menyampaikan isyarat.

Isyarat itu disampaikan berupa pesan kepada seseorang ketika Ashraf dan BCL melakukan perjalanan ke luar negeri.

Melaney Ricardo menceritakan kembali peristiwa itu saat memandu acara Call Me Mell, Selasa (18/2/2020).

Melaney Ricardo awalnya bercerita bahwa ia bertemu dengan seorang teman BCL dan Ashraf Sinclair bernama Papah Edwin.

Papah Edwin memang bukanlah seorang artis, tetapi ia ada dalam lingkaran pertemanan para artis.

Pertemuan Melaney dan Papah Edwin terjadi ketika ia datang ke rumah duka melayat kepergian Ashraf.

"Kebetulan Papah Edwin baru datang juga dari tempatnya Bunga," imbuhnya.

Melaney pun bercerita bahwa ternyata Papah Edwin ikut terbang bersama BCL dan Ashraf Sinclair ke New York, AS, seperti yang terlihat di media sosial belakangan.

Artis Bunga Citra Lestari berdoa di depan makam suaminya almarhum Ashraf Sinclair di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jabar, Selasa (18/2/2020). Ashraf Sinclair meninggal pada Selasa 18 Februari 2020 pukul 4 dini hari karena sakit. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

BCL menghadiri fashion show Michael Kors ditemani oleh Ashraf Sinclair dan beberapa orang tim mereka.

"Jadi kan mereka baru pergi dari Amerika sama-sama," kata Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo bercerita saat berada di dalam pesawat menuju Indonesia, BCL dan ayah Noah Sinclair duduk di kursi business class.

"Pas sebelum pulang, Papa Edwin cerita, Ashraf sama Unge duduknya di business class," ucap Melaney Ricardo.

Tiba-tiba Ashraf Sinclair menghampiri anggota timnya yang duduk di kelas ekonomi.

Artis Bunga Citra Lestari memeluk putranya Noah Sinclair saat pemakaman suaminya Ashraf Sinclair di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jabar, Selasa (18/2/2020). Ashraf Sinclair meninggal pada Selasa 18 Februari 2020 pukul 4 dini hari karena sakit. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

"Nah ada tim mereka duduknya di ekonomi di belakang," kata Melaney Ricardo.

"Tiba-tiba Ashraf jalan ke belakang nyamperin si temennya yang baru bergabung dengan tim mereka, namanya Yeni kalau enggak salah," imbuhnya.

Di momen tersebutlah terjadi percakapan pesan pilu yang disampaikan Ashraf Sinclair kepada Papah Edwin.

Ashraf Sinclair awalnya berbincang dengan Yeni, seorang rekan Papah Edwin.

Ashraf Sinclair tiba-tiba bicara soal dirinya yang menitipkan BCL kepada Yeni.

Sebabnya, sang istri memiliki segudang kesibukan.

"Titip ya, titip istri gua," ucap Melaney Ricardo meniru Ashraf Sinclair.

Ashraf Sinclair kemudian mengungkap bahwa dirinya sering merasa sedih melihat istrinya yang sibuk.

"Titip Unge, soalnya dia kebanyakan mikirin orang, sekarang kan dia lagi sibuk banget, supaya dia bisa jaga kesehatan, pekerjaan jangan semua diambil,"

"Titip istri gua ya," imbuhnya, dikutip TribunJatim.com dari YouTube Call Me Mell, (20/2/2020).

Mendengar ucapan Melaney Ricardo, co host Call Me Mell Ichsan Akbar langsung terkejut.

"OMG," ucap Ichsan Akbar.

Melaney Ricardo menganggap ucapan Ashraf Sinclair merupakan pertanda.

Karangan bunga belasungkawa berjejer atas meninggalnya Suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair di depan rumah duka Jalan Pejaten II, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa(18/2/2020). Ashraf meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan karena serangan jantung. (Warta Kota/henry lopulalan) (Wartakota/Henry Lopulalan)

"Itu bisa menjadi pertanda, kita saat itu mungkin enggak merasakan," kata Melaney Ricardo.

"Pasti ada tanda yang Tuhan kasih," imbuhnya.

Obrolan terakhir Ashraf Sinclair dan ayahnya, Mohamed Anthony Sinclair belakangan juga terungkap.

Percakapan via pesan itu terjadi sehari sebelum suami Bunga Citra Lestari ( BCL ), Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat serangan jantung pada Selasa (18/2/2020) pagi.

Jenazah Ashraf Sinclair kini telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Di kesempatan itu, Mohamed Anthony Sinclair sempat menceritakan obrolan terakhirnya untuk Ashraf Sinclair.

Tepatnya sehari sebelum Ashraf Sinclair menghembuskan nafas terakhir.

Melalui chat via ponsel, Mohamed Anthony Sinclair mulanya mengirim pesan berisi ajakan pada Ashraf Sinclair untuk liburan.

Mohamed Anthony Sinclair mengajak Ashraf Sinclair liburan ke negara Skotlandia tahun depan.

Artis Bunga Citra Lestari memeluk putranya Noah Sinclair saat pemakaman suaminya Ashraf Sinclair di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jabar, Selasa (18/2/2020). Ashraf Sinclair meninggal pada Selasa 18 Februari 2020 pukul 4 dini hari karena sakit. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

"Yesterday I was messaging (Saya mengirim pesan ke Ashraf)," ucap Mohamed Anthony Sinclair, dikutip dari YouTube KH Entertainment.

"About our possible holiday in Scotland next year (Tentang liburan ke Skotlandia tahun depan)," imbuhnya, dilansir TribunJatim.com, Rabu (19/2/2020).

Tak hanya itu saja Mohamed Anthony Sinclair juga membeberkan isi pesannya untuk Ashraf Sincalir.

Ashraf Sinclair & Bunga Citra Lestari (Instagram/ashrafsinclair)

Bahkan pada pesan tersebut, Mohamed Anthony Sinclair meminta Ashraf Sinclair untuk jangan menyia-nyiakan hidupnya.

"Don't take life for granted, you have it, it's a gift. Soon or later you have to give it back (Jangan sia-siakan hidupmu, kamu memiliki hidup, dan hidup adalah anugerah. Cepat atau lambat kamu harus mengembalikannya)," ucap Mohamed Anthony Sinclair.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada Cerita Tentang Ucapan Ashraf Sinclair yang Dianggap sebagai Pertanda Kepergiannya