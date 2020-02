Ukir Prestasimu, Yuk Ikut Star Student Competition yang Diadakan Yamaha dan Bangka Pos Gelar

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Yamaha dan Bangka Pos didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang menyelengarakan Star Student Competition ditingkat sekolah dasar, yang sebelumnya digelar ditingkat SMA dan SMK.

Kompetisi tersebut ada, Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Lomba Mewarnai, hingga Lomba Fashion Show.

Pendaftaran kompetisi tersebut sudah dibuka mulai besok 24 Februari - 12 Maret 2020 loh, bisa langsung mendaftar di Kantor Bangka Pos di Jalan Abrurrahmad Siddiq No 1 B Kota Pangkalpinang, atau ke Flagship Shop Yamaha atau Yamaha Center di Jalan Masjid Jamik Pangkalpinang.

Biaya pendafran Olimpiade Rp 40.000 per anak, diskon 50 persen untuk mata pelajaran kedua dan ketiga, cerdas cermat Rp 60.000 per tim, lomba mewarnai Rp 30.000 per anak, lomba fashion show Rp 30 .000 per anak, yang nantinya akan mendapatkan baju dan bingkisan menarik.

Kompetisi Star Student Competition ditingkat sekolah dasar akan digelar pada tanggal 14 Maret 2020 di Falgship Shop Yamaha Jalan Jendral Sudirman No 20/21 Gabek kota Pangkalpinang.

Amelia Manager Marketing Yamaha mengatakan, target Peserta pada Star Student Competition ditingkat Sekolah Dasar, kelas 1 hingga kelas 6 dengan target jumlah peserta mencapai kurang lebih 2.800 anak dari 87 Sekolah Dasar yang ada di Kota Pangkalpinang.

"Motivasi kita dari menggelar lomba ini antara lain seperti program-program yang sudah kita lakukan sebelumnya di tingkat SMA & SMK (Lexi Goes to School , LKS) kami menemukan banyak potensi dan talenta dari anak-anak di Bangka Belitung ini, akan sayang sekali jika potensi ini tidak terus diasah dan dikembangkan karena di kemudian hari generasi muda unggul ini lah yang akan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia dan terutama Provinsi Bangka Belitung," jelas Amelia kepada Bangkapos.com, Minggu (23/02/2020)

Untuk itu dia mengatakan, kali ini Yamaha beserta Bangka Pos yang didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang menyelenggarakan kompetisi ini untuk tingkat yang belum pernah tergarap sebelumnya yaitu tingkat Sekolah Dasar.

Sedangkan untuk pemenang nantinya akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat, beserta trophy.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)