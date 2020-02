Yamaha All New Nmax 155, Motor Indonesia Pertama Connected dengan Pengendara

Yamaha All New NMAX 155

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Di provinsi Serumpun Sebalai kategori product matic premium (Maxi) ini sangat diterima dan diminati masyarakat.

Terlihat di jalan raya sangat banyak orang yang menggunakan motor tipe MAXI ini seperti N-Max, Aerox, Lexi dan X-Max dan komunitasnya juga sangat solid dan tersebar di mana-mana.

Yamaha All New N-Max 155 di akhir bulan januari sudah masuk ke dalam pasar Bangka Belitung.

CV. Sumber Jadi selaku main dealer yamaha Bangka Belitung sendiri telah resmi merilis motor paling bergengsi ini.

Dan sudah di edarkan di seluruh dealer dengan harga OTR Bangka sebesar Rp 31.050.000,- (tipe standard).

“Setelah empat tahun lamanya berkiprah, Nmax mendapatkan sentuhan terkini dengan segudang fitur canggih yang makin menyempurnakan keunggulannya. Hal itu diwujudkan dengan mengutamakan keterikatan antara pengendara dengan sepeda motor dengan konsep “Connected” yang diaplikasikan melalui perubahan pada All New NMAX 155 yang masuk ke babak generasi baru “Enter The New Stage" Motor ini juga dibagi dua kategori yaitu standart dan versi connected, kali ini kita akan bahas apa saja keunggulan fitur dari motor yang keren dan pintar ini” ujar Oriansah.M selaku Area Control Marketing CV. Sumber Jadi, Minggu (23/2/2020).

1st IN INDONESIA* “Motor Terkoneksi dengan Smartphone”

Konsep ”Connected” ini merupakan yang pertama di Indonesia (untuk motor buatan Indonesia). Diwujudkan melalui Teknologi Comunication Control Unit (CCU)** yang terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect) berbasis bluetooth.

Keunggulan utama dari teknologi CCU ini adalah :

Parking Location

Aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor (lokasi terakhir saat motor unpair/disconnected dengan smartphone)