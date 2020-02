2045 Peserta Didik dari 18 SMA/SMK di Kabupaten Bangka Selatan Akan Ikuti UNBK 2020

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Beberapa bulan lagi seluruh peserta didik kelas XII jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bangka Selatan akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Pengawas Pendidikan SMA/SMK Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Bagus Supriyanto menyatakan pada tahun 2020 UNBK akan dilaksanakan selama empat hari yaitu pada 30 Maret 2020 hingga 2 April 2020 mendatang.

Di Kabupaten Bangka Selatan, Bagus menyebutkan, sebanyak 11 SMA dan 7 yang akan menggelar UNBK 2020 ini.

"Mulai tahun 2017 kita di Kabupaten Bangka Selatan sudah melaksanakan UN yang berbasis komputer atau UNBK," ujar Bagus pada Senin, (24/2/2020).

Peserta UNBK dari total 18 SMA/SMK yang ada di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebanyak 2.045 peserta didik.

Rinciannya, siswa Kelas XII SMA yang akan melakukan UNBK yaitu sebanyak 692 peserta didik yang terdiri dari 400 laki-laki dan 292 perempuan.

Sementara itu di tingkat SMK total peserta UNBK yaitu sebanyak 1.353 yang mana sebanyak 610 orang adalah laki-laki dan 743 peserta didik perempuan.

Bagus optimistis pada 2020 ini, UNBK di Kabupaten Bangka Selatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Dengan pelaksanaan Try Out yang lebih dari sekali, Bagus mengaku optimistis tahun ini pelaksanaan UNBK berjalan baik dengan hasil yang baik pula.

"Kami sangat optimistis sekali tahun 2020 ini hasil UNBK menjadi lebih baik dibanding dengan tahun lalu," tegas Bagus.

Bagus mengatakan, saat ini di beberapa sekolah telah melaksanakan berbagai Try Out.

Di antaranya try out yang digelar oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dan beberapa Try Out yang digelar lainnya.

"Selain itu juga ada yang namanya pelaksanaan Pemantapan Kompetensi Pembelajaran (PKP) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik serta agar peserta didik dapat lebih baik perkembangannya," imbuhnya. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)