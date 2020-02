BTS Umumkan Jadwal Kegiatan Setelah Rilis Album Map of the Soul: 7

BANGKAPOS.COM -- Group vokal musik Korea Selatan, BTS, baru saja merilis album baru mereka bertajuk 'Map of the Soul: 7', 21 Febuari 2020.

Berdasarkan siaran pers BIG HIT Entertaiment, agensi dari BTS, album baru BTS mencakup 15 lagu baru dalam versi digital, bersama dengan lima lagu dari mini album April 2019 mereka 'Map of the Soul: Persona.'

Album fisik akan menyertakan 14 lagu baru dan lima lagu yang sebelumnya telah dirilis.

"BTS sekarang menerima cahaya bangga dan bayangan identitas mereka untuk menceritakan kisah individu yang telah menemukan diri mereka sepenuhnya." terang BIG HIT seperti dilansir dari Soompi.com

Akan ada dua versi dari judul lagu grup 'ON,' dengan album digital termasuk versi yang menampilkan Sia.

Big Hit menggambarkan, dalam lagu tersebut BTS mencurahkan isi hati mereka dengan energik.

"BTS sekali lagi mencurahkan isi hati mereka melalui single lead hip hop yang kuat dan energetik 'ON' yang mencerminkan panggilan dan pola pikir mereka sebagai artis selama tujuh tahun." ungkap BIG HIT

Troye Sivan mengambil bagian dalam penulisan b-side baru 'Louder than Bombs'.

'We are Bulletproof: the Eternal,' dikatakan (seperti yang diharapkan) merupakan kelanjutan dari jalur grup 'We Are Bulletproof Pt. 2 'dari single debut 2013" 2 Cool 4 Skool.'