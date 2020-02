Corona Virus Sudah Menjangkit Wilayah Turin Tempat Cristiano Ronaldo Bermukim

BANGKAPOS.COM - Wabah Coronavirus sudah menjangkit Italia, dan lebih spesifik telah mauk ke wilayah Piemonte, Turin, tempat Cristiano Ronaldo bermukim.

Italia telah menjadi negara Eropa dengan kasus Coronavirus terbanyak yakni sebanyak 79 kasus dengan 3 di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Akibat wabah virus tersebut, sejumlah laga di Serie-A pada pekan ke-25 harus ditunda.

Tiga laga ditunda adalah Atalanta Vs Sassuolo, Verona Vs Cagliari dan Inter Milan Vs Sampdoria menyusul imbauan perdana perdana menteri Italia soal Covid-19 alias Virus Corona.

Dua wilayah di Italia yang paling banyak terdapat kasus Coronavirus adalah Lombardy (47 kasus) dan Veneto (17 kasus).

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengumumkan sendiri penundaan sejumlah kegiatan olahraga pada Sabtu (22/2/2020) malam waktu setempat.

Sebelumnya, 42 laga di liga amatir dan tim muda juga ditunda berkaitan dengan penyebaran Covid-19.

Laga antara Torino Vs Parma yang rencananya diadakan di Stadio Olimpico Grande Torino pada Minggu (22/2/2020) juga harus ditunda beberapa jam sebelum kick-off menyusul adanya kasus yang muncul di kota Turin.

Dikutip BolaSport.com dari Football-Italia, satu kasus baru Covid-19 ditemukan di wilayah Piemonte, Turin Minggu pagi.