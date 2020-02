HOBI Menembak, Sekelompok Lelaki Ini Rela Keluar Masuk Hutan Belantara Demi Buruan (VIDEO)

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- MENYEBERANGI sungai, menerobos belantara. Berbagai lereng dilintasi hingga puncak perbukitan. Senyap seribu bahasa dalam sebuah penyamaran. Mengendap di semak belukar dan rindangnya pepohanan, semata demi buruan. Hingga letusan senapan terdengar. "Dor..dor..dor.." sasaran pun tumbang seketika. Sungguh kepuasan yang tak ternilai harganya.

Begitulah sekilas aktifitas yang dilakukan Faisal dan kawan-kawan sesama bediler asal Kabupaten Bangka. Kawanan ini terbiasa keluar-masuk rimba mulai Bukit Panca, Bukit Tuing hingga Bukit Pejam Mapur Bangka demi menyalurkan hobi berburu. Mangsa yang diincar pun sederhana namun pasti. Burung Ketutu serta beberapa jenis burung lainnya, menjadi sasaran bidik mereka.

Namun demikian, hobi berburu yang mereka salurkan, dilakukan secara bijak. Hanya hewan-hewan tertentu yang jadi mangsa, khususnya hama pengganggu tanam-tumbuh petani. "Di antaranya, Burung Ketutu. Burung ini

Kategori hama karena sering memakan benih padi saat ditanam petani. Selain upaya membasmi hama, daging Burung Ketutu bisa dikonsumsi untuk lauk-pauk keluarga, apalagi dimasak lengkap dengan bumbunya yang enak, wuih muantaap," kata Faisal, Sabtu (22/2/2020).

Tak hanya Burung Ketutu, tapi masih ada hama lain yang juga jadi sasaran tembak Faisal dan kawan-kawan. Hewan yang juga mereka incar, antara lain hama penggerak, yaitu Tupai. "Tupai juga merupakan hama pemakan buah tanaman petani. Makanya kita juga berburu tupai untuk dikonsumsi," tambah ayah tiga anak asal Dusun Tuing Desa Mapur yang kini menetap di Desa Cit Riausilip Bangka itu, begitu bersemangat.

Hobi berburu rupanya sudah mendarah-daging bagi pria yang punya sapaan akrab Mang Kuren itu. Tentu ia punya alasan tersendiri, kenapa menggeluti hobi ini. "Sejak masih SD, saya sudah hobi berburu. Kalau semasa kecil kami cuma bisa pakai betet (ketapel) untuk menangkap burung. Tapi sekarang menggunakan senapan. Tentu saja punya keunikaan tersendiri dalam berburu. Merasa puas jika berhasil menembak sasaran," kata Faisal, tak menyangkal, jika kurang beruntung terkadang pulang berburu hanya tangan hampa.

Sementara itu, saat berburu Faisal alias Kuren tak sendiri. Ia punya beberapa sohib, yang juga punya selera yang sama, di antaranya Wanda alias Una Luna Kamaru, Juni alias Jun, Edi alias Mang Gat dan rekan seprofesi lainya. Mengendarai mobil atau sepeda motor, kelompok pemburu ini rela menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer dan melanjutkan perjalanan berikutnya melalui jalur lintas pejalan kaki. "My life is my adventure, salam satu laras," celetuk mereka sesama bediler.(Bangkapos.com/Ferylaskari)