Asik Main Bola, Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Honda TDM Payung

BANGKAPOS.COM--Honda TDM Payung kembali Membuat Kejutan kepada Kons Honda yang berulang tahun di bulan Februari ini. Acara yang bertajuk Honda Birthday ini bertujuan sebagai bentuk Apresiasi yang di berikan oleh Honda Tdm Payung kepada konsumen setia Honda yang berulang tahun di bulan ini.

Honda Tdm Payung (TDM Payung)

Dan bulan ini konsumen setia yang berhak mendapatkan kejutan dari Honda TDM Payung adalah ”Muhammad Riyansyah” Kons Honda yang tinggal di Payung dan berulang tahun ke 24 pada tgl 20 Feb 2020 ini sehari-hari Menggunakan Motor Scoopy untuk activitasnya

Muhammad Riyansyah yang sedang bermain sepak bola dengan teman-temannya di lapangan Sepak Bola belakang kantor kecamatan Payung tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan Kejutan ulang tahun dari team Honda TDM Payung.

"Saya berterima kasih kepada Honda TDM Payung yang sudah memberi surprise di ulang tahun saya yang ke 24 dan sukses selalu untuk Honda," ucap Muhammad Riyansyah ketika mendapatkan kejutan ulang tahun dari Honda TDM Payung.

Main Bola dapat Kejutan Ulang Tahun dari Honda TDM Payung (TDM Payung)

Untuk masyarakat Payung dan Sekitarnya yang ingin mendapatkan Motor Honda type apapun seperti Honda Beat Cukup dengan DP 850rb. Bagi yang penasaran dengan type Lainnya bisa datang Langsung ke Dealer Honda TDM Payung di JL.Syafrie Rachman,samping SPBU Payung atau bisa langsung menghubungi sales Honda TDM Payung di no 0812 8830 2462 an Sundari,0813 7325 3565 an Ajis,0813 7545 0210 an Bunsay

Honda TDM Payung juga mengajak masyarakat Khususnya masyarakat Payung dan sekitarnya untuk memfollow akun IG Honda TDM_PAYUNG untuk mendapatkan info menarik promo motor Honda setiap hari,masyarakat juga bias mengikuti kuis2 yang di adakan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Honda TDM Payung setiap bulannya.