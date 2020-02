Barcelona Harus Jalani Pemeriksaan Virus Corona Jelang Kontra Napoli

BANGKAPOS.COM - Lionel Messi dan rekan setim akan menjalani pemeriksaan tes virus corona akan menjalani pemeriksaan virus corona menjelang pertandingan Napoli kontra Barcelona pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion San Paolo, Selasa (25/2/2020) atau Rabu dini hari WIB.

Wabah virus corona kini sudah merebak sampai ke benua Eropa, salah satunya adalah negara Italia.

Italia telah menjadi negara Eropa dengan kasus virus corona terbanyak yakni sekitar 79 kasus, tiga di antara penderita dinyatakan meninggal dunia.

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, sudah mengumumkan penundaan sejumlah agenda olahraga akibat wabah virus corona pada Sabtu (23/2/2020) malam waktu setempat.

Akibat kejadian tersebut, beberapa laga di Serie-A pada pekan ke-25 harus ditunda.

Tiga pertandingan seperti laga antara Inter Milan vs Sampdoria, Verona vs Cagliari, dan Atalanta vs Sassuolo tidak jadi digelar.

Dilansir BolaSport.com dari ESPN, selain laga di Serie A, pagelaran Liga Champions juga harus menerima dampak dari merebaknya virus corona.

Salah satunya adalah pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang akan mempertemukan Napoli melawan Barcelona di Stadion San Paolo, Rabu (26/2/2020) dini hari WIB.

Meskipun tidak dibatalkan, para pemain Barcelona harus menjalani tes pemeriksaan suhu badan ketika mereka akan mendarat di Kota Naples pada hari Senin menjelang pertandingan.

Jika ada pemain dan anggota Barca yang sedang mengalami suhu tinggi atau demam, mereka akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, sesuai dengan protokol pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pihak Blaugrana juga telah diberi tahu tentang prosedur itu dalam memo yang dikirim oleh pemerintah Italia.

Meskipun di wilayah Naples sejauh ini belum ada laporan tentang terjangkitnya virus corona, tetapi tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah Italia memang harus diambil. (*)

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com dengan judul Bertandang ke Napoli, Barcelona Harus Jalani Pemeriksaan Virus Corona