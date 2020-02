Trent Alexander-Arnold Dinobatkan Sebagai Jadi Man of The Match, Ini Ambisi Mereka Selanjutnya

BANGKAPOS.COM - Pemain Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mengungkapkan ambisinya setelah dinobatkan sebagai man of the match pada laga Liverpool vs West Ham United.

Liverpool berhasil mengalahkan West Ham United secara dramatis dengan skor 3-2 pada Selasa (25/2/2020) dini hari WIB.

Pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 itu dibumbui dengan drama 5 gol untuk kemenangan tim tuan rumah.

Bermain di Anfield, The Reds sempat tertinggal 1-2 dari West Ham.

Namun, skuad Juergen Klopp berhasil membalikkan situasi dengan menang 3-2 atas tamunya, The Hammers.

Tiga gol skuad Juergen Klopp dilesatkan oleh Georginio Wijnaldum (menit ke-9), Mohamed Salah (68') dan Sadio Mane (81').

Meskipun Trent Alexander-Arnold tidak mencetak gol, kontribusi 2 assist menjadikan dirinya sebagai man of the match pada laga tersebut.

Setelah laga selesai, Alexander-Arnold memberikan tanggapannya dan membeberkan ambisi selanjutnya bersama Liverpool.

"Kami senang dengan kemenangan ini, itulah yang terpenting. Masih ada banyak hal yang perlu kami perbaiki," kata Alexander-Arnold dikutip BolaSport.com dari Mirror.

"Kami hanya berusaha untuk terus berjalan. Kami berada dalam posisi yang baik sekarang, tetapi harus terus bekerja keras."