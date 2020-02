Ayah Jessica Iskandar Ditabrak Orang Tak Dikenal sampai Patah Tulang dan Sesak Nafas

BANGKAPOS.COM -- Ayah dari artis Jessica Iskandar ditabrak orang tak dikenal menggunakan mobil.

Akibat tabrakan tersebut, ia mengalami patah tulang hingga tidak bisa berjalan dan susah bernafas.

Kabar mengejutkan ini seperti terlihat di postingan terbaru Instagram Jessica Iskandar @inijedar.

"Ya Tuhan, kumohon jaga dan sembuhkanlah papaku, ditabrak lari sama mobil, sekarang papaku patah tulang, susah nafas, ga bisa jalan, Tuhan please bantu papaku untuk sembuh," tulis Jessica Iskandar seperti dikutip Bangkapos.com, Rabu (26/2/2020)

Postingan Jessica Iskandar ini pun ramai mendapat dukungan dan doa dari rekan-rekan sesama artis.

Seperti ditulis,

• Foto Dibonceng, Jokowi, Jessica Iskandar Malah Jadi Sorotan Dinilai Terlalu Seksi

@raffinagita1717

Semoga Lekas sembuh ya jes ... salam untuk keluarga

@adindabakrie

Stay strong Jes. Bismillah cepet sembuh yaaaa

@dr.irene13

Send me the x ray syg. We all pray semua baik2