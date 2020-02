Chord Gitar dan Lirik lagu ''Bagaikan Langit'' Milik Potret yang Viral di Tik Tok, Mulai Kunci A

BANGKAPOS.COM -- Lagu milik grup Band Potret berjudul 'bagaikan langit' yang viral dan dijadikan musik Tik Tok oleh selebritis luar negeri hingga bintang NBA.

Berikut lirik dan chord kunci gitar lagu Bagaikan Langit - Potret

Intro E

A B

Bagaikan langit di sore hari

G#m C#m

Berwarna biru sebiru hatiku

A B

Menanti kabar yang aku tunggu

G#m C#m

Peluk dan cium hangatnya untukku

A B

Bagaikan langit di sore hari

G#m C#m

Berwarna biru sebiru hatiku

A B

Menanti kabar yang aku tunggu

G#m C#m

Peluk dan cium hangatnya untukku

Chorus

G C D Bm

Oh asmara yang terindah Mewarnai bumi

Em C

Yang kucinta Menjanjikan aku

D Bm

Terbang ke atas Ke langit ke tujuh

Em

Bersamamu

A B

Bagaikan langit di sore hari

G#m C#m

Berwarna biru sebiru hatiku

A B

Menanti kabar yang aku tunggu

G#m C#m

Peluk dan cium hangatnya untukku

A B

Bagaikan langit di sore hari

G#m C#m

Berwarna biru sebiru hatiku

A B

Menanti kabar yang aku tunggu

G#m C#m

Peluk dan cium hangatnya untukku

Chorus

G C D Bm

Oh asmara yang terindah Mewarnai bumi

Em C

Yang kucinta Menjanjikan aku

D Bm

Terbang ke atas Ke langit ke tujuh

Em

Bersamamu

G C D Bm

Oh dewi cinta sandarkan aku Di bahumu

Em C

Agar ku rasa Rindunya hati

D Bm

Teredakan sudah Hadirmu sayang

Em

Tenangkan diriku

Interlude A G F#m G 3x

A G F#m

G Am D C Bm Em Am D C Bm

Chorus

G C D Bm

Oh asmara yang terindah Mewarnai bumi

Em C

Yang kucinta Menjanjikan aku

D Bm

Terbang ke atas Ke langit ke tujuh

Em

Bersamamu o oooh

G C D Bm

Oh asmara yang terindah Mewarnai bumi

Em C

Yang kucinta Menjanjikan aku

D Bm

Terbang ke atas Ke langit ke tujuh

Em

Bersamamu

G C D Bm

Oh dewi cinta sandarkan aku Di bahumu

Em C

Agar ku rasa Rindunya hati

D Bm

Teredakan sudah Hadirmu sayang

Em

Tenangkan diriku

G C D Bm

Oh asmara yang terindah Mewarnai bumi

Em C

Yang kucinta Menjanjikan aku

D Bm

Terbang ke atas Ke langit ke tujuh

Em

Bersamamu

Outro D C G. (Bangkapos.com/Nordin)