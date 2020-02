Daftar Harga HP Samsung 26 Februari 2020, Mulai 1 Jutaan, Galaxy S20 Ultra Hingga Galaxy Z Flip

BANGKAPOS.COM - Dalam momen peluncuran trio Galaxy S20 pada Selasa (11/2/2020) lalu, Samsung mengungkap bahwa harga Galaxy S10 yang diluncurkan tahun lalu bakal dipangkas.

Di pasar internasional, varian termurah Galaxy S10e, S10, dan S10 Plus kini masing-masing dibanderol dengan harga 599 dollar AS (dari 749 dollar AS), 749 dollar AS (dari 899 dollar AS), dan 849 dollar AS (dari 999 dollar AS).

Meski diumumkan turun harga, pihak Samsung Indonesia sendiri mengonfirmasi bahwa mereka belum menentukan apakah Indonesia bakal ikutan menurunkan harga trio Galaxy S10 atau tidak.

"Memang ada pricing adjustment, tapi kami sedang melakukan diskusi untuk soal itu," ujar Samsung Mobile Product Manager Samsung Electronics Indonesia, Taufiqul Furqan, kepada KompasTekno di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Taufiq menambahkan, harga trio Galaxy S10 sendiri, jika dihitung dengan cashback, sebenarnya sudah lebih rendah dibanding harga trio Galaxy S20 yang baru saja diluncurkan.

Namun, ia menjelaskan pihaknya masih belum memutuskan apakah harganya akan lebih rendah dari banderol sekarang atau tidak.

"Keputusan apakah (harganya) akan lebih rendah lagi atau tetap di situ masih dibicarakan secara internal," ujar Taufiqul.

Sudah turun harga

Kendati demikian, pantauan KompasTekno di situs Samsung, Kamis (13/2/2020), pihaknya ternyata sedang menggelar program cashback untuk pembelian Galaxy S10 dan S10 Plus varian RAM 8 GB dan storage 128 GB.