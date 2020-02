Real Madrid Vs Manchester City

LIVE STREAMING Real Madrid Vs Manchester City via Vidio, KICK OFF Kamis 27 Februari 2020 Dini Hari

BANGKAPOS.COM - Big Match lainnya akan terjadi di kota Madrid di babak 16 besar Liga Champions Eropa ketika Real Madrid melawan Manchester City. Akankah Pep Guardiola bisa mengalahkan Zinedine Zidane?

Manchester City melanjutkan perburuan mereka untuk kemenangan Liga Champions yang bersejarah ketika mereka menghadapi tim paling sukses di kompetisi ini yakni Real Madrid.

Aman untuk mengatakan Real Madrid tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Mereka kalah 1-0 di Levante pada hari Sabtu dan membuat mereka tertinggal dua poin di belakang Barcelona dalam perebutan gelar La Liga.

Tak hanya kalah, Real Madrid juga sedang kehilangan Eden Hazard karena cedera, dengan bintang Belgia menderita patah pergelangan kaki dan mungkin melewatkan sisa musim.

Namun, Real Madrid seharusnya tidak pernah dihapuskan di Liga Champions. Mereka bermain di babak sistem gugur untuk musim ke-23 berturut-turut dan sejauh ini merupakan tim paling sukses dalam sejarah Liga Champions.

Mereka mungkin bukan yang terbaik, tetapi mereka masih tim kelas dunia yang mampu mengalahkan siapa pun.

Sejauh ini ketika ditangani Zinedine Zidane, Real Madrid hanya kehilangan satu dari 17 pertandingan kandang kompetitif mereka musim ini, tetapi fakta bahwa mereka baru menang 53% darinya akan sedikit memprihatinkan.

Sementara itu, Manchester City, yang baru saja dikeluarkan dari larangan Eropa yang berpotensi menghancurkan mereka karena pelanggaran Financial Fair Play. Mereka sangat ingin mendapatkan trofi mereka untuk pertama kalinya.

Sejauh prediksi skor yang benar berjalan, hasil imbang skor tinggi dari dua kekuatan serangan yang tak tertahankan ini merupakan pilihan yang baik.