MULAN Jameela Posting Video 'Bersatunya' Ahmad Dhani dan Maia Estianty hingga Panggilan Sayang

Bukan mengomentari soal sosok Maia Estianty, Mulan Jameela tampak menyoroti soal kehadiran sang suami, Ahmad Dhani di final Indonesian Idol 2020.

Melalui laman media sosialnya yang sudah terverifikasi, Mulan Jameela tampak mengabadikan pertemuan suaminya, Ahmad Dhani dan sang mantan istri Maia Estianty.

Di akun instagramnya, Mulan Jameela memasang video kebersamaan Maia Estianty, Ahmad Dhani dan dua putra mereka Al Ghazali dan Dul Jaelani.

Ternyata Mulan Jameela mempromosikan salah satu kanal YouTube yang memperlihatkan kehebohan pertemuan Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

"Suasana Ahmad Dhani Pecahkan Indonesian Idol !!!!! Saksikan Youtube Channel Video Legend," demikian tulis Mulan Jameela.

Sebelumnya, Mulan Jameela mempromosikan gelaran Indonesian Idol 2020 yang akan menampilkan band Ahmad Dhani yakni Dewa 19.

Dalam unggahannya, Mulan Jameela tampaknya ingin agar khalayak tak lupa untuk menyaksikan penampilan Dewa 19 di final Indonesian Idol 2020.

Rahasia di Balik Lagu Cinta Kan Membawamu

Musikus ternama Ahmad Dhani hadir sebagai juri di ajang pencarian bakat, Indonesian Idol 2020.

Ahmad Dhani duduk sebaris bersama sang mantan istri, Maia Estianty.

Saat melihat penampilan finalis Indonesian Idol 2020, Lyodra membawakan lagu Dewa 19 berjudul 'Cinta Kan Membawamu Kembali' Ahmad Dhani memberikan pengakuan mengejutkan.

Hal tersebut sontak membuat juri dan penonton Indonesian Idol riuh.

Mulanya setelah melihat aksi Lyodra menyanyikan lagu buatannya, Ahmad Dhani memberikan pujian.

"Lyodra saya baru pertama kali lihat kamu, terus terang kemaren saya enggak banyak lihat TV," kata Ahmad Dhani dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Indonesian Idol, pada Selasa (25/2/2020).

"Jadi baru kali ini saya lihat langsung kamu, dan kamu punya paket yang baik," imbuhnya.

Mendekam selama satu tahun setengah di penjara, Ahmad Dhani mengatakan lupa bagaimana caranya memberikan komentar sebagai juri.

Mendengar hal tersebut Rossa hingga Anang Hemansyah tertawa.

"Aku udah lupa ngomongnya, bahasa-bahasanya udah agak lupa," ucap Ahmad Dhani.

"Menurut saya sih kamu cocok jadi juara satu," tambahnya.

Selesai Ahmad Dhani memberikan komentar, Maia Estianty diminta Judika untuk menanggapi lagu Dewa 19 yang dinyanyikan Lyodra.

Maia Estianty tampak tersenyum semringah, namun ia enggan berkomentar lebih jauh terkait lagu 'Cinta Kan Membawamu Kembali'.

Ia mengaku saat ini tengah merasa bahagia, lantaran Ahmad Dhani, Dul Jaelani, dan Al Ghazali turut hadir di Indonesian Idol.

"Di sini bahagia, ada mantan suami ada anak tercinta," kata Maia Estianty.

"Ini momen kebahagian untuk anak tercinta, ya Mas Dhani?" imbuhnya.

Tak merespon ucapan Maia Estianty, Ahmad Dhani membuat Rossa gemas.

"Jawab mas!" tegas Rossa.

"Iya bahagia, di sini semua ada anak didik saya," kata Ahmad Dhani diiringi tawa penonton.

Ahmad Dhani kemudian mengatakan sebagain besar juri Indonesian Idol adalah anak didiknya, mulai dari Maia Estianty hingga Ari Lasso.

"Nomor satu Maia Estianty, lalu Andra, semua ada, Rossa juga termasuk, Judika," ucap Maia Estianty.

Ia berseloroh Ari Lasso tak akan menjadi musisi terkenal seperti sekarang apabila tak bertemu denganya.

"Ari Lasso juga anak didik saya, kalau enggak ketemu saya jadi apa Ari Lasso," ucap Ahmad Dhani.

Ari Lasso lantas menceritakan soal sejarah terbentuknya Dewa 19.

Ia mengatakan saat itu tengah makam mie ayam dipinggi saluran air, dan tiba-tiba Ahmad Dhani mengajaknya untuk rekaman di Jakarta.

Ahmad Dhani mengatakan saluran air tersebut berada di dekat sekolah Maia Estianty, SMPN 1.

"Dipinggir got dekat sekolahnya Maia, SMP 1," kata Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani mengaku lagu 'Cinta Kan Membawamu Kembali' sengaja ia ciptakan untuk Maia Estianty kala itu.

"Tapi memang lagu ini saya buat untuk Maia waktu itu," ucap Ahmad Dhani.

Mendengar hal tersebut para juri dan penonton Indonesian Idol langsung bersorak heboh.

Maia Estianty bahkan langsung bangkit dari kursinya dan memberikan salam penghormatan kepada Ahmad Dhani.

Kehebohan Netizen Jelang Pertemuan Dhani dan Maia

Gelaran final Indonesian Idol 2020 malam ini, Senin (24/2/2020) tampaknya sangat ditunggu-tunggu khalayak.

Bukan karena penampilan dua finalis, Lyodra dan Tiara, publik juga menantikan pertemuan antara dua musisi kondang yakni Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Ya, pasca resmi bercerai, Ahmad Dhani dan Maia Estianty memang belum pernah tampil di satu panggung yang sama.

Namun malam ini, momen pertemuan antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty tampaknya akan terjadi.

Dilansir sebelumnya, ajang Indonesian Idol 2020 akhirnya mencapai babak final.

Kebahagiaan Dul Jaelani Membuncah Achmad Dhani Bertemu Maia Estianty, 'Sangat Sulit untuk Diulangi' (Kolase TribunStyle (instagram @duljaelani @alghazali))

Dua finalis, Lyodra Ginting (16) dan Tiara Anugrah (18) akan bersaing untuk memperebutkan gelar idola terbaik di Indonesia.

Penampilan Lyodra dan Tiara pun sudah dinanti-nantikan penggemar.

Tak cuma penampilan Lyodra dan Tiara, sebuah momen yang seolah sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh khalayak pun juga turut menjadi sorotan.

Yakni momen ketika Ahmad Dhani dan Maia Estianty bertemu.

Seperti yang diketahui, Maia Estianty adalah juri tetap Indonesian Idol 2020.

Dalam edisi spesial grand final, penyelenggara Indonesian Idol 2020 pun memutuskan mengundang band legendaris tanah air yakni Dewa 19.

Alhasil, Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 pun akan hadir di final Indonesian Idol 2020 nanti malam.

Pengumuman soal kehadiran Dewa 19 di final Indonesian Idol 2020 pun telah dibuat di media sosial.

"THE ONE AND ONLY @de19wa akan ikut memeriahkan pangung #IdolGrandFinal. Apa saja lagu dari DEWA 19 yang paling kalian suka sampai saat ini ?" tulis akun Indonesian Idol.

Mengetahui kabar bahwa Ahmad Dhani akan menjadi bintang tamu di Indonesian Idol 2020, publik pun heboh.

Warganet beramai-ramai berkomentar soal pertemuan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty.

Bahkan ada pula warganet yang berasumsi bahwa Ahmad Dhani akan menjadi juri pengganti BCL dan duduk di samping Maia Estianty.

prayogadwita : Yg setuju dewa 19 duet sama bunda maia like

rosyidah1049 : Kata pertama yg tersirat di otakku "bunda maia"

wk_essa : Sedetik ngeliat post ini, gua langsung ke bunda Maia bakal gimana nanti wkwkw

abd_hafidz22 : Mungkin sekalian gantiin kak bcl jadi juri kali ya duduknya sebelahan ama bunda

syidan.ocid : Pengen tau reaksi bunda maiaa

