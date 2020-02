Pengumuman II Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Bank Mandiri

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Palembang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama:

1. Rini Pidianty

Berupa Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 1509, Tgl. 29 September 2011, atas nama Iwan Budi Sulistyo, Luas Tanah = 1,039 M2, terletak di Jl. Sekolah RT. 04 RW.01 Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 803,000,000.00,- ; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 240,900,000.00,-

2. Hendrik Lysander

a) Berupa Tanah (Tanah Kosong) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 258, Tgl. 30/01/2014, atas nama Hendrik Lysander, Luas Tanah = 6.970 M2, terletak di Dusun Baru RT. 010, Kel/Desa Gantung, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur.

Nilai Limit Rp. 557,600,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 167,280,000.00,-

b) Berupa Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 272, Tgl. 24/06/2015, atas nama Hendrik Lysander, Luas Tanah = 1.780 M2, terletak di Jl. Negeri / Jl. PMD I, Desa Gantung, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur.

Nilai Limit Rp. 1,324,000,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 397,200,000.00,-

3. Lie Kim Li

Berupa Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 249, Tgl. 28/08/2009, atas nama Lie Kim Li, Luas Tanah = 2.589 M2, terletak di Jl. Raya Pangkalpinang – Muntok, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 333,468,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 100,040,400.00,-

4. Norman

Berupa Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 01520, Tgl. 26/04/2012, atas nama Robianti, Luas Tanah = 579 M2, terletak di Jl. Sijuk, Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.

Nilai Limit Rp. 273,600,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 82,080,000.00,-

A. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain https://lelang.go.id, sejak pengumuman terbit sampai dengan :

Hari/tanggal : Rabu, 11 Maret 2020

Pukul : 10.30 WIB (Sesuai Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet)

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PangkalPinang, Jalan A. Yani Nomor 8, PangkalPinang.

B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (closed Bidding) melalui internet menggunakan Aplikasi Lelang Indonesia yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.

2. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini di umumkan.

3. Perserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is).

4. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk Rekening KPKNL Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama Peserta Lelang.

6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.

7. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun,maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.

8. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang dan tidak ada dalam Daftar Hitam/Blacklist.

9. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang / KPKNL Pangkalpinang / PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Region II/Sumatera 2.

10. Pemenang lelang yang dinyatakan pemenang wajib melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke Kas Negara.

11. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.

12. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada KPKNL Pangkalpinang di Telpon 0717-435333 Fax. (0717) 438300 atau PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCR Region II / Sumatera 2 Jl. Kapt. A. Rivai No.1008 Lt. 5 Gedung Menara Mandiri Palembang Telp 0711-6053100 ext. 7515918.

Pangkalpinang, 26 Februari 2020

KPKNL Pangkalpinang PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk

Regional Retail Collection & Recovery

Region II/Sumatera 2

Hartawan

Assistant Vice President