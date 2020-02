PT Suri Tani Pemuka Beri Edukasi Tambak Udang Berwawasan Lingkungan

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Seminar Aquaculture Budidaya udang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan digelar PT Suri Tani Pemuka (STP) berlangsung di Ballroom Swiss beLHoteL Pangkalpinang, Rabu (26/2/2020).

Kegiatan ini sebagai upaya memberikan edukasi pengetahuan dan wawasan kepada petambak udang di Bangka.

Acara seminar menghadirkan narasumber Albert GJ Tacon Consultant of Aquaculture Nutrition and Feeding PT Suri Tani Pemuka, Itang Hidayat, Head of Aquaculture Tech & Environment Control Management (PT STP) Sarwana Head of Shrimp Techinical Team dan Teguh Setyono Manager Produksi PT Duta Putra Perkasa.

Adapun moderator Erwin Suwendi, Head of Nutrition and Feed Technology dan Rudi Kusharyanto Technical Support PT STP.

Deputy Head of Aquafeed PT STP, Erik Lisnan menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini potensi budi daya udang di Bangka ini begitu pesat.

"Edukasi sangat penting bagi para petambak udang yang ada di Bangka, "jelas Erik,'

Untuk itu pihaknya mengadakan seminar mengangkat topik, budi daya udang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Disisi lain Head of Unit STP Lampung, Hengky Santoso mengatakan bahwa perkembangan tambak udang di Bangka, semakin tahun jumlah tambak udang cukup pesat.

"Kami melihat potensi tambak udang di Bangka, terus berkembang dan berkembang," ungkap Hengky, pada seminar yang dihadiri owner, pengusaha tambak udang yang ada di Bangka ini. (Bangkapos.com/Agus Nuryadhyn)