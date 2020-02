Chord dan Lirik Lagu Memories Maroon 5

Chord dan Lirik Lagu Memories Milik Maroon 5

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul Memories milik Group Band Maroon 5 sejak dirilis Oktober 2019, menarik minat penggemarnya terutama penikmat YouTube.

Hingga akhir Februari ini puluhan juta pengguna telah menikmatinya.

Berikut Chord serta lirik lagu 'Memories' milik Maroon 5 seperti dilansir dari Tribunambon.com.

[Intro Chorus]

G D

Here's to the ones that we got

Em Bm

Cheers to the wish you were here but you're not

C G

'Cause the drinks bring back all the memories

C D

Of everything we've been through

G D

Toast to ones here today

Em Bm

Toast to the ones that we lost on the way

C G

'Cause the drinks bring back all the memories

C D N.C.

And the memories bring back memories, bring back you

[Verse 1]

G D Em Bm

There's a time that I remember, when I did not know no pain

C G C D

When I believed in forever, and everything would stay the same

G D Em Bm

Now my heart feel like December, when somebody say your name

C G C D

'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, ayy

[Pre-Chorus 1]

G D Em Bm

Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, ayy-ayy

C G C D

But everything gon' be alright, go and raise a glass and say, ayy