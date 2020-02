Kisah Vidi Aldiano Lawan Kanker Ginjal dan Gangguan Kecemasan, Ngaku Sempat Ingin Bunuh Diri

BANGKAPOS.COM -- Vidi Aldiano rupanya menyimpan kisah gelap soal percobaan bunuh diri setelah didera cobaan idap kanker ginjal,

Kisah gelap Vidi Aldiano ini dituangkan dalam lagu barunya yang berjudul Bertahan Lewati Senja.

Dalam lagu tersebut, tak hanya menceritakan soal perjuangan Vidi Aldiano melawan kanker ginjalnya.

Tetapi tapi juga bagaimana Vidi Aldiano melawan gangguan kecemasan atau anxiety.

Hal ini diungkapkan pelantun lagu Nuansa Bening pada video Youtube yang diunggah oleh Robert Harianto pada Kamis (27/2/2020).

"Lagu ini gue buat saat gue mengetahui gue punya cerita baru di hidup gue, lembaran baru di hidup gue yang notabene-nya ini berat buat gue dan keluarga," ujar Vidi Aldiano blak-blakan seperti dilansir TribunnewsBogor.com.

"Lagu ini gue juga buat saat gue ada di fase-fase menghadapi cancer dan anxiety," tambahnya.

Menurut Vidi Aldiano, lagu barunya itu sebagai jalan untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya.

"Lagu ini juga sebagai the way to express my self at that moment, saat sedih. Kalau gue sedih, di kamar gue itu ada piano dan gue keluarin di situ," ujar sahabat BCL ini.

Meski begitu, Vidi Aldiano mengaku lagu ini dibuat untuk membangkitkan semangatnya yang saat itu tengah terpuruk.