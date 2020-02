Penyebab Derby d Italia Juventus Vs Inter Milan Bakal Digelar Tanpa Penonton

BANGKAPOS.COM - Big Match Liga Italia Juventus vs Inter Milan buka peluang kehadiran penonton di Derby d Italia.

Angin segar bagi para tifosi Juventus dan Inter Milan jelang Big Match Liga Italia Serie A bertajuk Derby d Italia pekan ini.

Dijadwalkan laga Derby d Italia antara Juventus vs Inter Milan tersaji pada Senin 2 Maret 2020 di Juventus Stadium.

Pemerintah Italia akhirnya membuka peluang laga Juventus vs Inter Milan bisa disaksikan penonton yang hadir di Stadion.

Kemungkinan hadirnya penonton ini akan dilihat dalam beberapa hari kedepan apabila kondisi kota sekitar steril dari Virus Corona.

Sebelumnya pemerintah Italia telah menetapkan duel Big Match Liga Italia Serie A antara Juventus vs Inter Milan akan digelar tanpa penonton.

Menyusul merebaknya kasus Virus Corona di Italia dalam beberapa terakhir.

Perdana Menteri Italia mengeluarkan imbauan soal larangan menggelar event olahraga di tengah wabah Virus Corona yang sedang melanda.

Atas imbauan itu, sejumlah pertandingan Liga Italia pada pekan ke-25 yang digelar Minggu (23/2/2020) ditunda.

Empat laga ditunda yaitu Inter Milan vs Sampdoria, Verona vs Cagliari, Torino Vs Parma dan Atalanta vs Sassuolo.