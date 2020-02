Kunci Gitar dan Lirik Lagu 'Akad' Payung Teduh, Main dari Am

Chord dan Lirik Lagu Akad Payung Teduh

BAANGKAPOS.COM -- Lagu 'akad' milik payung teduh memang cukup fenomenal sejak perilisannya 2017 silam.

Lebih dari 100 juta pengguna YouTube telah menikmati sejak perilisannya.

Lirik yang sederhana tapi penuh makna merupakan kekuatannya.

Berikut Bangkapos.com bagikan untuk anda chord dan lirik lagu 'akad' milik payung teduh seperti dilansir dari Tribunjateng.com

Intro : Am.. D.. Am.. D

Am.. D.. G..

C C

Betapa bahagianya Hatiku saat

Dm

Kududuk berdua denganmu

F

Berjalan bersama mu

C

Menarilah dengan ku

C

Namun bila hari ini

C

Adalah yang terakhir

Dm

Namun ku tetap bahagia

F

Selalu ku syukuri

C

Begitulah adanya

Dm G

Namun bila kau ingin sendiri

Em A

Cepat-capatlah sampaikan kepadaku

Dm

Agar ku tak berharap

G

Dan buat kau berse..dihh

Reff :

C Em

Bila nanti saatnya tlah tiba

Gm A Dm

Ku ingin kau menjadi istriku

F G

Berjalan bersamamu

Em A

Dalam terik dan hujan

Dm

Berlarian Kesana

G

Kemari dan tertawa