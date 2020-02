Kunci Gitar dan Lirik Lagu RAN Berjudul 'Dekat di Hati', Main dari C

Chord dan Lirik Lagu RAN Dekat di Hati

(Intro) C F Dm G C - G

C

dering telfonku membuatku

F

tersenyum di pagi hari

Dm G

kau bercerita semalam

C ..G

kita bertemu dalam mimpi

C

entah mengapa aku

F

merasakan hadirmu di sini

Dm G

tawa candamu menghibur

C C7

saat ku sendiri..

Reff:

F G

aku di sini dan kau di sana

Em Am

hanya berjumpa via suara

Dm G

namun ku s'lalu menunggu

Em C

saat kita akan berjumpa

F G

meski kau kini jauh di sana

Em Am

kita memandang langit yang sama

Dm G C...F Dm G

jauh di mata namun dekat di hati

C

dering telfonku membuatku

F

tersenyum di pagi hari

Dm G

tawa candamu menghibur

C C7

saat ku sendiri wooow

Kembali ke : Reff

Musik: F G Em Am Dm G C G

F G Em Am Dm G Am A

Reff: (overtune)

G A

aku di sini dan kau di sana

F#m Bm

hanya berjumpa via suara

Em A

namun ku s'lalu menunggu

F#m D

saat kita akan berjumpa

G A

meski kau kini jauh di sana

F#m Bm|

kita memandang langit yang sama

Em A

jauh di mata namun dekat di hati

G A

jarak dan waktu tak kan berarti

F#m Bm

kar'na kau akan selalu di hati

Em A

bagai detak jantung yang

F#m D

kubawa kemanapun ku pergi

G A

meski kau kini jauh di sana

F#m Bm

kita memandang langit yang sama

Em A D

jauh di mata namun kau dekat di hati

A D

dekat di hati

A D

dekat di hati..