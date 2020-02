Lowongan Kerja Terbit di Harian Bangka Pos (Edisi 24 - 28 Februari 2020)

Dibutuhkan segera untuk:

STAFF AKUNTING

(PT. Mega Metalindo Abadi)

Syarat :

1. Wanita

2. Min. Pendidikan SMK Akuntansi

3. Berpengalaman dibidangnya min. 2th

4. Mengerti perpajakan

Lamaran dan lampiran lengkap

kirim ke Toko Bluescope

(jl. Semabung samping

dokter gigi Dandy)

HP. 085369353422

-----------------------------------

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan segera:

Puncak Hotel Group membutuhkan karyawan dengan posisi sbb:

1. Operational Manager (A)

2. Room Attendant (B)

3. Waiter (C)

Syarat-syarat :

1. Laki-Laki (A,B,C)

2. Usia Max 35 (A)

3. Usia Max 25 (B,D,E,F)

4. Pendidikan Min D3 (A), SMK Pariwisata (B,C)

5. Pengalaman min 3 tahun sebagai Operasional Manager Hotel (A)

6. Menguasai bahasa Inggris (A)

7. Berkepribadian dan berkelakuan baik, jujur, rajin dan dapat bekerja team

Lamaran lengkap dapat di kirimkan ke alamat :

Grand Puncak Lestari Hotel (Puncak Mall)

Jl. Jendral Sudirman No. 10 F

Pangkalpinang

Atau kirim via email ke :

hr.puncakhotelbangka@gmail.com

---------------------------------------------------------

LOWONGAN KERJA

UMUM

Di bthkn sgra sales administration, wnta ljang, mngrti kmptr dg aplikasi Microsoft office.Di bthkn sales force team mtor 3 roda yg tngguh,u/ mmasarkn merk trnma produk AMDK.Brmnt kirim CV by wa ke 0811 711 5005

PT.Graha Karunia perkasa bth mrkting proprti (gaji+bns), Min. SMA/D3/sdrjt,Jjr,Pnglmn,Diutmkn suku chinese, bs krj tim.081274429829

Dicari kary EXTENSION BULU MATA,MENI PEDI, WANITA. Ramah,rajin,jujur,penampilan bersih rapi.Hub Bellatrix’s Studio S.LIAT (082175223887 HANYA VIA SMS)

Dicari kary utk ADMINISTRASI, WANITA, .Ramah, rajin, jujur, penampilan bersih rapi.Hub Bellatrix’s Studio (082175223887 HANYA VIA SMS)

LOWONGAN KERJA TOYOTA

1.SUPERVISOR

2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG

3.ADMINISTRASI (WANITA BERPENGALAMAN DI BIDANGNYA)

LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)

KAMI PRUSAHAAN DISTRIBUTOR PUPUK MBTUHKN TENAGA KERJA PRIA & WNITA, BAG. ADM DIUTAMKN SINGLE, PNDDIKAN MIN. SMU, MENGUASAI KOMP. PROG. EXC, PWER POINT, MS.WORD, LMRAN DI ANTAR LGSG KE RAHMAN GROUP, JL. LUMBA2 4 NO. 235, RT 4, RW 1, KEL. GABEK 1, KEC. GABEK, PKP, HUB : 081273867333

Dibutuhkan segera Sales Marketing PT. Mega Jaya Net Min SMA / SMK, Pria.No HP: 0819 9579 9122.

SUPIR

Dicari sopir truk, sim b1, kerja naik turun batako, siap kerja keras, hub 0823 7408 9855