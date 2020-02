Main Dealer Honda Babel mulai ajak Entrepreneur Muda di Babel

BANGKAPOS.COM, -- Sosialisasi Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) mengusung tema Creativepreneur Gen Millennial.

Kreatif dan menginspirasi, diikuti perwakilan terbaik siswa siswi SMK 1 Sungailiat, berlangsung di Aula SMKN 1 Sungailiat, Kamis (27/2) dihadiri Suryanto selaku Manager Honda Customer Care dan Public Relation PT ASP Main Delaer Honda Babel, Aminatun Pembina Kewirausahaan SMK 1 Sungailiat, PIC AHMBS Julian Piki, Ria Hrd dan Berry PDCA PT Asia Surya Perkasa.

Suryanto menjelaskan sosialisasi AHMBS menggandeng SMKN 1 Sungailiat dikarenakan sudah mendapat dukungan dari Kepala Sekolah SMK 1 Sungailiat yakni ibu Harsiah.

Selain itu banyak siswa Potensial yang mempunyai Ide Wirausaha yang brillian disini.

"Kami mengajak pelajar untuk mengasah jiwa enterpreneur kepada siswa," ungkapnya.

Bahkan menurut Suryanto, dengan pembekalan ini siswa dapat membuat dalam bentuk makalah yang akan dikompetisikan di tingkat nasional.

Dikemukakan Suryanto bahwa sudah ada dua orang perwakilan dari Bangka Belitung berhasil mengikuti kompetisi ajang nasional.

Pada tahun 2016 diraih Wendy SMKN 1 Pangkalpinang, juara 1 Best Student AHMBS Nasional 2016 dan Imron SMKn 2 Koba juara 1 Best Student AHMBS Nasional 2017 dan Wendy SMKN 1 Pangkalpinang juara 1 Best Student AHMBS Nasional 2016.

Wendy hadir dalam Sosialisasi AHMBS di SMK 1 Sungailiat dan memberikan motivasi kepada peserta sosialisasi.

Siswa pun sangat antusias dengan banyak memberikan pertanyaan kepada penyaji materi Saat PIC AHMBS memberikan materi dan menghadirkan video seputar aktivitas AHMBS Nasional 2019.

Salah Satu Siswa pun saat ditanya sangat senang sekali mengikuti sosialisasi ini, acara menyenangkan, kakak-kakaknya seru banget, materi dan informasi sangat bermanfaat buat kita para siswa SMK, SMK Bisa SMK Hebat. pungkas Aulia siswa SMK Sungailiat.

Beberapa siswa penanya diberikan hadiah-hadiah menarik seperti Apparel dan Gift Spesial dari Honda, Diakhiri dengan Foto bersama bareng siswa Sosialisasi AHMBS yang berjalan dengan lancar dan menyenangkan.