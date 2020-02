Sukses kenalkan All New Beat Series , TDM Belinyu Hibur Masyarakat Desa Telang Belinyu.

Mini launching all new beAt series

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Road Show PT Tunas Dwipa Matra di Desa Telang tanggal 27 Februari 2020 Di banjiri oleh ramainya penduduk warga sekitar.

Road show kali ini sangat diantusisi oleh masyarakat karena Kepala Cabang ikut serta dalam acara ini.

Ikut sertanya Kepala Cabang PT Tunas Dwipa Matra dalam acara ini agar masyarakat mengetahui bahwa PT Tunas Dwipa Matra tidak memandang status sosial dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

Dengan cara ini juga masyarakat akan menjadi dekat dan dapat mempercayai Honda untuk menjadi perusahaan motor yang akan mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari.

TDM beliyu kenalkan produk baru Honda (TDM Belinyu)

PT. Tunas Dwipa Matra juga memperkenalkan produk terbaru yaitu Beat keluaran 2020, dengan mempersilakan masyarakat untuk mencoba, merasakan produk terbaru dari Honda.

Berbagai macam hadiah yang diberikan Honda salah satunya sembako "GRATIS", dan yang lebih "WOW" nya Kepala Cabang memberikan tambahan hadiah dengan sejumlah ratusan uang.

Masyarakat senang sekali dan rasa antusias semakin bertambah terhadap Honda.

Mini launching all new beAt series (TDM Belinyu)

Salah satu warga mengatakan kepada PT Tunas Dwipa Matra bahwa Tunas Dwipa Matra "IS THE BEST" PT Tunas Dwipa Matra juga tidak lupa untuk mengkampanyekan tentang "CARI AMAN" dalam berkendara dengan cara selalu memakai Helm dimanapun berada, menggunakan Jaket, dan tidak bermain Handphone saat berkendara.